Справжня смакота з фаршу: красуня з чарівним голосом рекомендувала страву з назвою країни, якої більше не існує

Блогерка Alina FooDee не тільки радо ділиться сімейними рецептами, а й демонструє обізнаність у різних сферах життя.

Так, днями вона запропонувала підписникам «Чехословацький суп» — тобто, страву з назвою країни, яка згодом розділилася на Чехію та Словаччину.

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Інгредієнти:

Фарш — 400 г

Картопля — 2 шт. (за бажанням)

Вода — 2 л

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Перець — 1 шт.

Капуста — 300−400 г

Помідори — 2 шт. (або 1 банку 400 г)

Часник — 4 зубчики

Лавровий лист — 1 шт.

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Цукор — щіпка (щоб збалансувати кислоту томатів).

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Приготування:

Фарш (будь-який) потрібно добре підрум'янити знизу на олії й перекласти у каструлю.

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В оригіналі цей суп без картоплі. Але можна до фаршу додати 2 картоплі.

Налити у каструлю 2 л води й поставити варитися.

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Цибулю обсмажити на сковороді до прозорості. Обсмажити також моркву та перець. Все перемішати та обсмажити разом ще 2−3 хвилини.

Капусту порізати й додати до бульйону з фаршем та картоплею.

Помідори натерти на великій тертці або нарізати на кубики. Додати помідори у сковорідку до овочів й обсмажити ще 5−10 хвилин.

Дрібно нарізати часник. Додати часник та лавровий лист у каструлю.

Потім додати смажені овочі. Все перемішати й готувати ще 10−15 хвилин.

Сіль, чорний мелений перець додаються за смаком.

Щоб збалансувати кислоту помідорів, додати трохи цукру.

Поставити на плиту та готувати ще 10−15 хвилин.

Блогерка зазначає, що дуже зручно готувати суп з фаршу. Не треба довго чекати, поки звариться бульйон.

«Це проста, ситна, домашня та дуже смачна їжа, яка обов'язково сподобається», — впевнена Аліна.

Читачі блогу оцінили таку обізнаність і похвалили Аліну.

Раніше Alina FooDee поділилася рецептом приготування чахохбілі на сковороді. А також розповіла, як швидко приготувати сирний коржик на сніданок.

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