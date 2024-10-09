Справжня смакота з фаршу: красуня з чарівним голосом рекомендувала страву з назвою країни, якої більше не існує
Блогерка Alina FooDee не тільки радо ділиться сімейними рецептами, а й демонструє обізнаність у різних сферах життя.
Так, днями вона запропонувала підписникам «Чехословацький суп» — тобто, страву з назвою країни, яка згодом розділилася на Чехію та Словаччину.
Інгредієнти:
Фарш — 400 г
Картопля — 2 шт. (за бажанням)
Вода — 2 л
Морква — 1 шт.
Цибуля — 1 шт.
Перець — 1 шт.
Капуста — 300−400 г
Помідори — 2 шт. (або 1 банку 400 г)
Часник — 4 зубчики
Лавровий лист — 1 шт.
Сіль, чорний мелений перець — за смаком
Цукор — щіпка (щоб збалансувати кислоту томатів).
Приготування:
Фарш (будь-який) потрібно добре підрум'янити знизу на олії й перекласти у каструлю.
В оригіналі цей суп без картоплі. Але можна до фаршу додати 2 картоплі.
Налити у каструлю 2 л води й поставити варитися.
Цибулю обсмажити на сковороді до прозорості. Обсмажити також моркву та перець. Все перемішати та обсмажити разом ще 2−3 хвилини.
Капусту порізати й додати до бульйону з фаршем та картоплею.
Помідори натерти на великій тертці або нарізати на кубики. Додати помідори у сковорідку до овочів й обсмажити ще 5−10 хвилин.
Дрібно нарізати часник. Додати часник та лавровий лист у каструлю.
Потім додати смажені овочі. Все перемішати й готувати ще 10−15 хвилин.
Сіль, чорний мелений перець додаються за смаком.
Щоб збалансувати кислоту помідорів, додати трохи цукру.
Поставити на плиту та готувати ще 10−15 хвилин.
Блогерка зазначає, що дуже зручно готувати суп з фаршу. Не треба довго чекати, поки звариться бульйон.
«Це проста, ситна, домашня та дуже смачна їжа, яка обов'язково сподобається», — впевнена Аліна.
Читачі блогу оцінили таку обізнаність і похвалили Аліну.
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