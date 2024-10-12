Навіщо восени водії стукають капотом, перш ніж завести автомобіль: важливе правило

Патрульна поліція України попередила водіїв про одну небезпеку, з якою багатьом із них доводиться стикатися з настанням холодів. Щоб уберегти себе від неї автомобілістам важливо дотримуватись важливого правила — стукати по капоту свого транспортного засобу, перш ніж вирушити в дорогу, пише Твоя Машина.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці звернули увагу, що з приходом осені багато тварин шукають теплі та затишні куточки для ночівлі. Такими можуть стати колісні арки, підкапотний простір та інші місця в автомобілі. Якщо вчасно не перевірити машину і почати рух, можна погубити живу істоту і пошкодити машину.

Стук по капоту дозволяє попередити тварину про небезпеку і вчасно дати про себе знати. Поліцейські закликають не ігнорувати це важливе правило та відповідально ставитися як до своєї безпеки, так і до безпеки оточуючих.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо патрульні іноді задають водіям «дивакуваті» питання, а також про те, чому не варто зловживати підігрівом сидінь.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

39

Читайте нас у Facebook