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Навіщо восени водії стукають капотом, перш ніж завести автомобіль: важливе правило

17:23 12 жовтня 2024
Капот авто

Патрульна поліція України попередила водіїв про одну небезпеку, з якою багатьом із них доводиться стикатися з настанням холодів. Щоб уберегти себе від неї автомобілістам важливо дотримуватись важливого правила — стукати по капоту свого транспортного засобу, перш ніж вирушити в дорогу, пише Твоя Машина.

Правоохоронці звернули увагу, що з приходом осені багато тварин шукають теплі та затишні куточки для ночівлі. Такими можуть стати колісні арки, підкапотний простір та інші місця в автомобілі. Якщо вчасно не перевірити машину і почати рух, можна погубити живу істоту і пошкодити машину.

Стук по капоту дозволяє попередити тварину про небезпеку і вчасно дати про себе знати. Поліцейські закликають не ігнорувати це важливе правило та відповідально ставитися як до своєї безпеки, так і до безпеки оточуючих.

Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо патрульні іноді задають водіям «дивакуваті» питання, а також про те, чому не варто зловживати підігрівом сидінь.

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