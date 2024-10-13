Омлет-пудинг з шоколадом: оригінально та ситно

Омлет-пудинг з шоколадом — надзвичайно смачний варіант солодкого сніданку або простого у приготуванні десерту. Це ситно, дуже смачно та ще й виглядає апетитно. Тож потрібно спробувати, пише видання Poprostupycha.

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Інгредієнти: 3 великих яйця

щіпка солі

1 плоска столова ложка цукру

2 плоскі столові ложки ванільного пудингу (порошок)

3 столові ложки молока

за бажанням: щіпка розпушувача

1 чайна ложка вершкового масла для смаження

1 чайна ложка шоколадної стружки або подрібненого молочного шоколаду Додатково: 200 г маскарпоне або вершкового сиру

1 плоска столова ложка цукрової пудри

кілька ягід полуниці

за бажанням: кілька подрібнених фісташок або арахісу

Приготування:

Акуратно відокремте білки від жовтків. Збивайте їх із дрібкою солі до утворення твердих піків приблизно 2−3 хвилини на високій швидкості міксера. Додайте цукор (1 столову ложку) і продовжуйте перемішувати 3 хвилини.

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У мисці змішайте жовтки з молоком (3 столові ложки), порошком для пудингу (2 плоских столових ложки) і за бажанням додайте щіпку розпушувача. Влийте до збитих білків і акуратно перемішайте віночком.

Розігрійте вершкове масло на сковороді середнього розміру. Розподіліть яєчну суміш по всій поверхні сковороди. Рівномірно посипати шоколадною стружкою (1 чайна ложка з невеликою гіркою). Смажимо з двох сторін близько 3 хвилин на слабкому вогні, бажано під кришкою.

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Коли омлет добре підрум’яниться знизу, переверніть його. Зняти зі сковороди. Коли омлет трохи охолоне, змішайте маскарпоне (200 г) або бутербродний сир, наприклад вершковий (можна замінити напівзнежиреним) з цукровою пудрою (1 плоска ложка) і викладіть суміш по центру омлету. Також додаємо кілька скибочок полуниці. Складіть його навпіл і за бажанням посипте подрібненими фісташками або арахісом.

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