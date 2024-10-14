Войовничі Раки, конфліктні Діви та примхливі Риби: гороскоп на понеділок, 14 жовтня

Понеділок, 14 жовтня, коли, за прогнозами тарологів, почнеться тиждень Мисливського Місяця, вважають часом, коли краще продовжувати працювати над вже розпочатими проєктами, ніж давати старт новим. А ще сьогодні варто проробляти помилки, яких ви припускалися останнім часом, зрозуміти, вчому ви схибили. Це стосується як професійної так і особистої сфер.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

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День сприятливий для творчої діяльності, самостійної роботи на самоті. Можливо, вам доведеться взяти додаткову відповідальність чи зобов'язання на себе. Це стосується не тільки роботи, а й близьких. Комусь із них може знадобитися ваша допомога. Сьогодні доведеться йти на поступки, знаходити компроміс, інформує Ukr.Media.

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Телець

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14 жовтня хтось із друзів чи однодумців може прийти до вас із серйозною розмовою. Або вам доручать взяти участь чи організувати громадський захід. Добре сьогодні вибудовувати дружні зв'язки із колегами. Не варто відмовлятися від цікавих пропозицій, це може бути початком чогось хорошого у житті.

Близнюки

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На роботі можуть дати додаткові обов'язки, навантаження зросте. Старші родичі можуть вимагати до себе пильнішої уваги. Але може порадувати кохана людина. Це хороший день для побачень, знайомств. Відмовтеся від покупок, інакше незабаром можете пошкодувати про них. Якась ідея може не давати спокою.

Рак

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Цього дня ви можете бути дуже войовничими. Особливо із близькими. Фізичні навантаження допоможуть упоратися з агресією. День підходить для складання планів на найближчий час, здобуття знань з певної теми. У роботі доведеться шукати інші шляхи чи нові варіанти вирішення завдань. День підходить для спілкування з людьми здалеку.

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Лев

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Можливо, у Лева відбудуться якісь зміни. Це буде пов'язано з колом спілкування, поїздками, або навіть із сусідами та ріднею. Але зміни, яких ви бажаєте, можуть відбуватися не так швидко, як хотілося б. Імовірні різні перешкоди на вашому шляху. Усі справи доведеться робити самостійно, на допомогу краще не розраховувати.

Діва

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Будьте обережнішими зі своїми висловлюваннями. Ви можете з кимось посваритися, почати суперечку або спробувати нав'язати свою точку зору. Не найкращий час для взаємодії з партнерами як в особистому, так і діловому житті. Розподіляйте справи за ступенем їхньої важливості, не потрібно намагатися все встигнути за день.

Терези

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На роботі можливі конфлікти, непорозуміння. Не вдалий день, щоб взаємодіяти з керівництвом, з державними органами. Роботи може бути більше, ніж зазвичай. Та й господарські справи ніхто не скасовував. День не підходить для розваг, краще подбайте про своє самопочуття. Виділіть собі час на відпочинок.

Скорпіон

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Можливо, вам зроблять цікаву пропозицію. Візьміть паузу, щоб усе обміркувати. Ті, хто у парі, захочуть відчути себе вільними, тому не виключено, що на цьому ґрунті можуть бути розбіжності з партнером. Краще проведіть час разом, поїдьте кудись, розвійтеся, тільки не сидіть перед телевізором.

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Стрілець

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Домашні справи чи близькі вимагатимуть підвищеної уваги. Можливо, на ваші плечі покладуть додаткові обов'язки. Особливо уважно поставтеся до самопочуття старших родичів. Не найкращий день для дружніх посиденьок. Замість приємного відпочинку може вийти сварка. Ви сьогодні можете бути вкрай уразливими.

Козоріг

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14 жовтня будьте уважнішими при спілкуванні з людьми. Не дозволяйте собі опускатися до лайки, конфліктів. Можливо, запропонують серйозну співпрацю чи відрядження. Можливо багато переміщень у справах. Не відповідний час для переговорів, взаємодії з партнерами. Друзі можуть здивувати новинами.

Водолій

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Водолій буде зайнятий фінансовими питаннями. Це може бути планування власного бюджету, робота з документами. Будьте обережнішими за кермом, це травмонебезпечний період. На роботі можуть запропонувати відрядження або ви взаємодіятимете з людьми здалеку. Добре сьогодні робити покупки з тривалим терміном служби.

Риби

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Настрій не на висоті. А обов'язки вдома та на роботі ніхто не скасовував. Хтось більше вередуватиме, в інших буде пригнічене душевне самопочуття. Внесіть невеликі зміни в життя, це допоможе струснути. Сходіть кудись, робіть звичайні справи іншим способом, приготуйте незвичайну страву.

Нагадаємо, що раніше астрологи попереджали представників трьох знаків зодіаку, на фінансову сферу яких матиме вплив ретроградних Меркурій. Цим знакам варто проявляти обережність у поводженні з родинним бюджетом ще досить тривалий час — аж до початку лютого наступного року.

Фото Pixabay

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