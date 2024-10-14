Брюссельська капуста з морквою: як приготувати корисну дієтичну вечерю

І брюссельська капуста, і морква виходять трохи м'якшими, ніж аль денте, вони пряні, солодкуваті та винятково добре підходять як гарнір до м'ясних страв. Хоча й просто як перекушування ця капуста хороша. Можна готувати таку ж страву з замороженої капусти, приваривши в киплячій воді не більше 2 хвилин. Кетчуп обов'язково має бути якісний, ділиться фудблогерка Ілона Фанта, яка у 2016 році переїхала на постійне місце проживання до Ізраїлю.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

Капуста брюссельська — 500 г

Морква середнього діаметра — 2−3 шт. (400 г)

РЕКЛАМА

Олія — 3 ст. ложки

Зелена цибуля, петрушка

РЕКЛАМА

Гірчиця медова — 1 ст. ложка

Кетчуп (можна гострий) — 2 ст. ложки

Соєвий соус — 1 ст. ложка

РЕКЛАМА

Сіль, перець

Спосіб приготування

Капусту перебрати, очистити кожну від зів’ялих листочків і розрізати навпіл. Моркву нарізати кружальцями. Капусту обсмажити з двох сторін в олії в сотейнику. Вийняти на тарілку, покласти в ту ж олію моркву. Обсмажити до золотистого кольору й додати капусту.

З'єднати у склянці гірчицю, кетчуп, соєвий соус та спеції. Розмішати, додати води. Залити цією сумішшю моркву та капусту та тушкувати на невеликому вогні, поки вся рідина не випарується. Нарізати зелень. Додати до готової страви.

Раніше учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко поділилася рецептом осіннього супу, що зігріває.

32

Читайте нас у Facebook