Осінній суп, що зігріває, від зірки «МайстерШефа»: коли хочеться просто і смачно

Своїм рецептом горохового супу, який зазвичай готують з копченими ребрами, поділилася з фоловерами учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко.

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«Зігріваючий гороховий суп. Осінь — час, коли хочеться простих і смачних страв, що зігрівають зсередини. А цей суп — саме те, що потрібно, коли за вікном холоднішає. Ідеально для затишного вечора вдома», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Ребра копчені — 400 г;

Горох колотий — 500 г;

Вода — 2,5 л;

Морква — 2 шт;

Цибуля — 2 шт;

Картопля велика — 3 шт;

Куркума — 1 ч. л;

Сіль, перець;

Кріп;

Сухарики.

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Приготування: РЕКЛАМА В каструлю покласти ребра, цілу моркву, цибулю та нарізану картоплю.

Промити горох, злити воду та висипати в каструлю.

Все залити водою та варити до повної готовності гороху.

Дістати з каструлі моркву та цибулю. Вони вже нам не знадобляться. Ребра розібрати від кісток, а мʼясо нарізати.

На окремій сковорідці зробити засмажку з натертої морквини та цибулі. Додати куркуму і смажити до прозорості цибулі.

Викласти овочі та нарізане мʼясо в суп і варити ще 10−15 хв. Регулювати густоту супу водою.

Додати подрібнений кріп.

Подавати з підсмаженим хлібом або сухариками.

Про те, як приготувати гороховий суп з італійськими овочами, беконом та часником, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот



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