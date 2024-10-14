Осінній суп, що зігріває, від зірки «МайстерШефа»: коли хочеться просто і смачно
Своїм рецептом горохового супу, який зазвичай готують з копченими ребрами, поділилася з фоловерами учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко.
«Зігріваючий гороховий суп. Осінь — час, коли хочеться простих і смачних страв, що зігрівають зсередини. А цей суп — саме те, що потрібно, коли за вікном холоднішає. Ідеально для затишного вечора вдома», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Ребра копчені — 400 г;
- Горох колотий — 500 г;
- Вода — 2,5 л;
- Морква — 2 шт;
- Цибуля — 2 шт;
- Картопля велика — 3 шт;
- Куркума — 1 ч. л;
- Сіль, перець;
- Кріп;
- Сухарики.
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Приготування:
- В каструлю покласти ребра, цілу моркву, цибулю та нарізану картоплю.
- Промити горох, злити воду та висипати в каструлю.
- Все залити водою та варити до повної готовності гороху.
- Дістати з каструлі моркву та цибулю. Вони вже нам не знадобляться. Ребра розібрати від кісток, а мʼясо нарізати.
- На окремій сковорідці зробити засмажку з натертої морквини та цибулі. Додати куркуму і смажити до прозорості цибулі.
- Викласти овочі та нарізане мʼясо в суп і варити ще 10−15 хв. Регулювати густоту супу водою.
- Додати подрібнений кріп.
- Подавати з підсмаженим хлібом або сухариками.
Про те, як приготувати гороховий суп з італійськими овочами, беконом та часником, читайте на нашому сайті.
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