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Осінній суп, що зігріває, від зірки «МайстерШефа»: коли хочеться просто і смачно

10:49 14 жовтня 2024
Гороховий суп

Своїм рецептом горохового супу, який зазвичай готують з копченими ребрами, поділилася з фоловерами учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко.

«Зігріваючий гороховий суп. Осінь — час, коли хочеться простих і смачних страв, що зігрівають зсередини. А цей суп — саме те, що потрібно, коли за вікном холоднішає. Ідеально для затишного вечора вдома», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Ребра копчені — 400 г;
  • Горох колотий — 500 г;
  • Вода — 2,5 л;
  • Морква — 2 шт;
  • Цибуля — 2 шт;
  • Картопля велика — 3 шт;
  • Куркума — 1 ч. л;
  • Сіль, перець;
  • Кріп;
  • Сухарики.

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Приготування:

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  • В каструлю покласти ребра, цілу моркву, цибулю та нарізану картоплю.
  • Промити горох, злити воду та висипати в каструлю.
  • Все залити водою та варити до повної готовності гороху.
  • Дістати з каструлі моркву та цибулю. Вони вже нам не знадобляться. Ребра розібрати від кісток, а мʼясо нарізати.
  • На окремій сковорідці зробити засмажку з натертої морквини та цибулі. Додати куркуму і смажити до прозорості цибулі.
  • Викласти овочі та нарізане мʼясо в суп і варити ще 10−15 хв. Регулювати густоту супу водою.
  • Додати подрібнений кріп.
  • Подавати з підсмаженим хлібом або сухариками.

Про те, як приготувати гороховий суп з італійськими овочами, беконом та часником, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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