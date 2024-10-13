Салат з бурячком, авокадо та зеленню: насолода жовтня
Осінні салати мають свій власний колорит. В них поєднуються відварені та свіжі овочі. А це так смачно! Серед фаворитів осені — буряк, морква та картопля. Ці овочі не тільки смачні та ситні, але й досить бюджетні.
Рецептом незвичайного бурякового салату з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
— Буряк — король осіннього сезону, — говорить Анна Конда. — Поєднуйте його з іншими овочами та зеленню у салатах — не бійтесь експериментувати.
Буряковий салат з авокадо
- Бурячок (2 шт.) невеликого розміру
- Помідор — 1 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Червона цибуля — 0,5 шт.
- Мікс зелені (шпинат, руккола та ін) — 100 г
- Сир фета — 100 г
- Лимонний сік, оливкова олія, сіль, перець (за смаком)
Нарізаємо дрібненько відварений бурячок, помідор, авокадо та цибулю. Заправляємо. Додаємо сир фету та обережно перемішуємо. Викладаємо зелень на тарілочку, а зверху кладемо всі інгредієнти вже заправлені і перемішані.
Смачного!
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Фото з альбому Анни Конди70
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