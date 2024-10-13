Салат з бурячком, авокадо та зеленню: насолода жовтня

Осінні салати мають свій власний колорит. В них поєднуються відварені та свіжі овочі. А це так смачно! Серед фаворитів осені — буряк, морква та картопля. Ці овочі не тільки смачні та ситні, але й досить бюджетні.

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Рецептом незвичайного бурякового салату з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

— Буряк — король осіннього сезону, — говорить Анна Конда. — Поєднуйте його з іншими овочами та зеленню у салатах — не бійтесь експериментувати.

Буряковий салат з авокадо Бурячок (2 шт.) невеликого розміру

Помідор — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Червона цибуля — 0,5 шт.

Мікс зелені (шпинат, руккола та ін) — 100 г

Сир фета — 100 г

Лимонний сік, оливкова олія, сіль, перець (за смаком)

Нарізаємо дрібненько відварений бурячок, помідор, авокадо та цибулю. Заправляємо. Додаємо сир фету та обережно перемішуємо. Викладаємо зелень на тарілочку, а зверху кладемо всі інгредієнти вже заправлені і перемішані.

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Смачного!

Анна Конда: «Буряк – король осіннього сезону»

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Раніше відома блогерка Наталія Калніна пояснила, як приготувати мариновану капусту за «маминим» рецептом. А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом хрустких хлібних паличок з гарбузом.

Фото з альбому Анни Конди

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