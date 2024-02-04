Салат з брюссельської капусти та гарбуза: корисно і смачно
Брюссельська капуста, яка є складовою знаменитої середземноморської дієти, виглядає так апетитно, що іноді хочеться її купити, навіть коли не знаєш, як цей овоч готувати. А страв може бути чимало: це і суп, і рагу, і безліч салатів. Мініатюрні головки капусти також можна запікати. Дуже цікаве поєднання — брюссельська капуста та гарбуз. Це варто спробувати. Адже іноді нові смаки стають улюбленими. Подавайте салат у гарному салатнику.
Рецептом салату з брюссельської капусти з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.
— Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Приготуйте його і пригостіть рідних та близьких.
Салат з брюссельської капусти та гарбуза
Інгредієнти (2 порції):
- Брюссельська капуста — 300 г
- Гарбуз — 300 г
- Зерна невеликого плоду граната
- Сир фета — 100 г
- Кріп — 30 г
- Оливкова олія (на смак)
Приготування:
Запікаємо нарізану навпіл брюссельську капусту та очищений і порізаний на шматочки гарбуз.
Очищуємо гранат і змішуємо зі вже приготовленими овочами.
Додаємо подрібнений кріп, заправляємо оливковою олією. Перед подачею кладемо зверху сир фета.
І смачного!
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Фото з альбому Анни Конди59
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