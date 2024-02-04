Салат з брюссельської капусти та гарбуза: корисно і смачно

Брюссельська капуста, яка є складовою знаменитої середземноморської дієти, виглядає так апетитно, що іноді хочеться її купити, навіть коли не знаєш, як цей овоч готувати. А страв може бути чимало: це і суп, і рагу, і безліч салатів. Мініатюрні головки капусти також можна запікати. Дуже цікаве поєднання — брюссельська капуста та гарбуз. Це варто спробувати. Адже іноді нові смаки стають улюбленими. Подавайте салат у гарному салатнику.

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Рецептом салату з брюссельської капусти з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

— Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Приготуйте його і пригостіть рідних та близьких.

Салат з брюссельської капусти та гарбуза Інгредієнти (2 порції): Брюссельська капуста — 300 г

Гарбуз — 300 г

Зерна невеликого плоду граната

Сир фета — 100 г

Кріп — 30 г

Оливкова олія (на смак)

Приготування:

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Запікаємо нарізану навпіл брюссельську капусту та очищений і порізаний на шматочки гарбуз.

Очищуємо гранат і змішуємо зі вже приготовленими овочами.

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Додаємо подрібнений кріп, заправляємо оливковою олією. Перед подачею кладемо зверху сир фета.

І смачного!

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Анна Конда: «Цей салат смачний та корисний»

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Фото з альбому Анни Конди

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