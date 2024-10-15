Хіт осені — вітамінний заморожений чай: порадуйте домашніх смачним та корисним напоєм
Похмурого осіннього дня у ресторанах вам запропонують обліпиховий або імбирний чай з цитрусовими. Зазвичай його подають у прозорому чайнику, додавши м'яти. І це дуже гарно! Але й недешево, звісно. А проте приготувати фруктовий чай удома — дуже просто. Не вірите? Спробуйте й переконайтеся.
Рецептом смачного незвичайного напою поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Коли на вулиці холодно та сиро, хочеться випити гарячого чаю, — каже Елла Іванова. — Корисний заморожений чай готується про запас, а потім потрібно лише дістати кубик з морозилки. Крім яблук, можна використовувати груші. А альтернативою лайму можуть стати лимон та апельсин.
Заморожений фруктовий чай
2 лайми зі шкіркою, без кісточок
Шматочок імбиру
Цукор (можна коричневий)
Пів чайної ложки куркуми
1 яблуко
Сливи (до смаку)
Подрібнити у блендері фрукти та імбир, додавши цукор. Розподілити у формі для льоду й помістити в морозильник. Заморозити.
Коли потрібно, дістати й залити окропом. Можна подавати з медом, тоді цукор у суміш перед заморожуванням не додавайте.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася дуже незвичайним рецептом — маринованих качанів броколі.
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Фото Елли Іванової35
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