Похмурого осіннього дня у ресторанах вам запропонують обліпиховий або імбирний чай з цитрусовими. Зазвичай його подають у прозорому чайнику, додавши м'яти. І це дуже гарно! Але й недешево, звісно. А проте приготувати фруктовий чай удома — дуже просто. Не вірите? Спробуйте й переконайтеся.

Рецептом смачного незвичайного напою поділилася кулінарка Елла Іванова.

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— Коли на вулиці холодно та сиро, хочеться випити гарячого чаю, — каже Елла Іванова. — Корисний заморожений чай готується про запас, а потім потрібно лише дістати кубик з морозилки. Крім яблук, можна використовувати груші. А альтернативою лайму можуть стати лимон та апельсин.

Заморожений фруктовий чай 2 лайми зі шкіркою, без кісточок Шматочок імбиру РЕКЛАМА Цукор (можна коричневий) Пів чайної ложки куркуми 1 яблуко РЕКЛАМА Сливи (до смаку)



Подрібнити у блендері фрукти та імбир, додавши цукор. Розподілити у формі для льоду й помістити в морозильник. Заморозити. Коли потрібно, дістати й залити окропом. Можна подавати з медом, тоді цукор у суміш перед заморожуванням не додавайте. РЕКЛАМА І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася дуже незвичайним рецептом — маринованих качанів броколі.

Фото Елли Іванової

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