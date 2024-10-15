«Сподіваюсь, їм не вистачить нахабства, щоб утнути таке під час війни»: Кочетков про корпоратив НАБУ

Інформація про нібито намір НАБУ провести святкування з нагоди 10-річчя заснування бюро в театрі імені Франка підтверджує повну відірваність голови відомства Семена Кривоноса від реальності. Про це у Facebook написав політичний експерт Олександр Кочетков.

ВІДЕО ДНЯ

«18 жовтня бюро нібито збирається орендувати цілий театр, щоб разом з послами та правоохоронною елітою відсвяткувати 10-річчя свого існування. Так би мовити, відзначити шлях перемог над корупцією. Пишу „нібито“, бо все ще зберігаю крихту надії, що їм вистачить совісті цього не робити. Або навпаки: не вистачить нахабства, щоб утнути таке під час війни», — написав експерт.

Він нагадав, що під час скандалу про виток матеріалів слідства НАБУ по Юрію Голику Кривонос два місяці «ховав голову в пісок», уникав проведення службового розслідування та затягував справу, чим фактично прикривав свого заступника Гізо Углаву, якого звинувачували у витоку.

При цьому в публічних комунікаціях Кривонос наголошує, що НАБУ ніколи не було таким ефективним, як за його каденції, що завдяки бюро злочинців притягують до відповідальності незалежно від статусу й посади, хоча жодної «посадки» високопосадовця наразі немає. Водночас голова НАБУ підтримує скандальний законопроєкт про угоду зі слідством, тобто про можливість корупціонерам уникати покарання.

РЕКЛАМА

Як повідомлялось раніше, 22 травня 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо «Великого будівництва».

За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування.

РЕКЛАМА

Пізніше НАБУ заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.

Семен Кривонос звільнив Гізо Углаву тільки 3 вересня 2024 року.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про те, що у колишнього куратора «Великого будівництва» Юрія Голика може бути громадянство Ізраїлю.

100

Читайте нас у Facebook