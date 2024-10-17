Завтра на щось можуть натякнути: Роберт Фіцо впевнений, що війна в Україні скоро закінчиться

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нещодавно вчергове оскандалився заявою про війну в Україні, вважає, що кінець збройного конфлікту наближається. Він очікує, що зміниться тема врегулювання війни. Також політик висловився з приводу того, щоб знову запросити Україну до НАТО, пише видання Teraz.sk.

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«Ймовірність того, що війна в Україні закінчиться за короткий час, дуже висока, — сказав прем'єр-міністр. — Я очікую, що завтра на щось можуть натякнути, тому що раптом підіймається тема запрошення України до НАТО».

Він не думає, що це запрошення буде «безкоштовним».

Словацький прем'єр бажає Україні справедливого миру, але сумнівається, «чи можливо його досягти в цій ситуації». Він підтвердив, що Словаччина підтримує територіальну цілісність України.

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Фіцо заявив, що підтримає будь-який мирний план, запропонований для вирішення конфлікту в Україні. За словами прем'єр-міністра, мирні переговори також будуть однією з головних тем його переговорів у Китаї. Водночас він додав, що «завжди прагнув до збалансованих відносин з росією». Однак, за його словами, не слід забувати, що росіяни не підуть з Криму та інших територій, таких як Донеччина і Луганщина.

Словаччина, за словами Роберта Фіцо, продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні. Він додав, що найбільше вона потребує підтримки у постачанні електроенергії. Він очікує від України співпраці у питанні імпорту нафти й газу до Словаччини. Нагадаємо, країна заробляє від операцій з російським газом до 1,5 млрд доларів щорічно.

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«Я відмовляюся брати нафту звідкись через Адріатику, — сказав він, додавши, що тарифи будуть збільшені. - Це наш обов'язок, щоб транзит через Словаччину продовжувався, щоб транзитний шлях через Україну продовжувався, чи то нафта, чи то газ».

За словами Фіцо, Словаччина не даруватиме Україні жодних військових поставок, а от торгівля буде продовжуватися.

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Раніше повідомлялося, що ЄС може призупинити фінансування Словаччини через дії уряду Фіцо.

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