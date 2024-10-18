Грошей треба багато: експерт назвав розмір виплат у російській армії

В окупаційної армії нині існує багато проблем, кожна вимагає часу на її вирішення. Одна з найбільш головних — це люди, таку думку висловив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

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«Їх треба набрати. Як? Піаром, пропагандою? Не надто виходить. Грошима? Грошей треба багато. Щойно запропонували більше грошей, люди пішли, а потім знову плато, не йдуть. Треба більше. Наразі озвучується цифра — 31 тисяча доларів разових виплат. Причому, це не Москва, це Бєлгородщина. Думаю, до кінця року ми побачимо і 40 тисяч доларів разових виплат», — говорить експерт.

Ще одна проблема російської армії — закінчення снарядів, додав офіцер.

«Снаряди — вони закінчуються. Зв'язок — у них із цим є свої проблеми. Вони заборонили Discord — мережу, за допомогою якої зв’язувалися підрозділи, керували дронами. Отже, ще одна проблема. Тобто є багато проблем, які впливають на інтенсивність бойових дій», — резюмує Іван Ступак.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що рф та КНДР домовились про військовий союз.

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