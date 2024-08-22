Українське вторгнення в Курську область підживлює сумніви серед російського населення щодо успіху агресивної війни. Однак тоталітарні традиції росії допомагають президенту путіну придушувати критику в зародку і здобувати гарматне м'ясо для фронту, вважає експерт з питань росії Штефан Майстер з Німецької ради з міжнародних відносин, пише N-TV.

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«Я не вірю, що сам путін запитує себе, чи не зробив він помилку. Через своє імперське мислення він також не буде готовий до компромісів. Думаю, що путін стає жертвою власної пропаганди про те, що вторгнення в Україну — це війна із Заходом. Логіка війни також працює в еліті та суспільстві, оскільки війна призводить до величезного перерозподілу ресурсів, який приносить користь багатьом людям. Оскільки апарат безпеки також отримує величезну вигоду, я не думаю, що сумніви зараз особливо сильні. Якщо вони і є, то вони вже були у частини еліти заздалегідь. Це можна побачити в ентузіазмі деяких росіян щодо походу євгена пригожина на москву в червні минулого року. А також критичні голоси військових блогерів або системних лібералів у росії. Однак все це не призвело до жодних змін у політиці кремля, а навпаки — до посилення пропаганди і збільшення репресій».

Він додав, що причина успіху українців — провал військових і спецслужб рф.

«Стало очевидно, наскільки погано укомплектована армія в прикордонних регіонах, і що розвідка не працює. Таким чином, російська держава не є настільки сильною, як вона стверджує. Це викликає занепокоєння в суспільстві. Потім є багато жертв. Це не просто матеріальна війна, а війна, в якій масово гинуть люди. З одного боку, кремль відповідає на сумніви щодо режиму фінансовими пропозиціями, такими як компенсаційні виплати евакуйованим людям або родичам загиблих чи високі зарплати для солдатів. З іншого боку, критику придушують за допомогою репресій. Таким чином, режим не руйнується і не поступається. Російській державі байдуже, чи загине 10 000, чи 20 000 людей. У цьому полягає цинізм російської системи. Вона має давні традиції. Але я б ніколи не став недооцінювати путіна. росія є ядерною державою і готова вести агресивну війну в Європі за величезну ціну. Перш за все, росія особливо небезпечна як держава, що занепадає, тому що у неї є лише військові засоби для збереження своєї влади. Ми можемо стримувати росію, лише демонструючи силу. Будь-який відступ спонукає ворога до нового нападу».

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