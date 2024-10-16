Дуже смачні домашні пряники: у захваті будуть і діти, й дорослі

Чимало дорослих люблять пряники не менше, ніж діти. Можливо, тому, що всі колись були дітьми. А смак дитинства найрідніший та найдорожчий серцю.

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Рецептом домашніх пряників, які можна подавати до чаю чи кави, поділилася кулінарка Елла Іванова.

Домашні пряники Для тіста 100 г цільнозернового борошна РЕКЛАМА 350 г пшеничного борошна Сіль РЕКЛАМА 2 великих яйця 200 г вершкового масла РЕКЛАМА 150 г інвертного сиропу 150 г цукру 1 чайна ложка кориці 1 чайна ложка соди Для інвертного сиропу 355 г цукру 155 г гарячої води 2 г лимонної кислоти 1,5 г соди Для початку приготуємо інвертний сироп. У каструлю висипаємо цукор, наливаємо гарячу воду і додаємо лимонну кислоту. Накриваємо кришкою та варимо на маленькому вогні 45 хвилин. Даємо трохи охолонути й додаємо соду. Добре розмішуємо та охолоджуємо. Нам знадобиться 150 г сиропу. Потім беремо каструлю з товстим дном. Наливаємо туди сироп, кладемо масло та цукор. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Даємо трохи охолонути, додаємо соду, спеції, сіль. Вводимо по одному яйця, потім додаємо борошно. Замішуємо тісто. Викладаємо в пакет і виносимо у прохолодне місце на ніч. Розкачуємо між двома листами пергаменту. Важливий момент: борошна більше не треба додавати, розкачуйте тісто теж без додавання борошна. Формуємо пряники. Випікаємо за температури 180 градусів до золотистої скоринки. Час залежить від розміру пряника. Смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася також рецептом вівсяного печива з корицею.

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