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Книга рецептів

Дуже смачні домашні пряники: у захваті будуть і діти, й дорослі

22:26 17 жовтня 2024
пряники

Чимало дорослих люблять пряники не менше, ніж діти. Можливо, тому, що всі колись були дітьми. А смак дитинства найрідніший та найдорожчий серцю.

Рецептом домашніх пряників, які можна подавати до чаю чи кави, поділилася кулінарка Елла Іванова.

Домашні пряники

Для тіста

100 г цільнозернового борошна

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350 г пшеничного борошна

Сіль

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2 великих яйця

200 г вершкового масла

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150 г інвертного сиропу

150 г цукру

1 чайна ложка кориці

1 чайна ложка соди

Для інвертного сиропу

355 г цукру

155 г гарячої води

2 г лимонної кислоти

1,5 г соди

Для початку приготуємо інвертний сироп. У каструлю висипаємо цукор, наливаємо гарячу воду і додаємо лимонну кислоту. Накриваємо кришкою та варимо на маленькому вогні 45 хвилин. Даємо трохи охолонути й додаємо соду. Добре розмішуємо та охолоджуємо. Нам знадобиться 150 г сиропу.

Потім беремо каструлю з товстим дном. Наливаємо туди сироп, кладемо масло та цукор. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Даємо трохи охолонути, додаємо соду, спеції, сіль.

Вводимо по одному яйця, потім додаємо борошно.

Замішуємо тісто. Викладаємо в пакет і виносимо у прохолодне місце на ніч.

Розкачуємо між двома листами пергаменту. Важливий момент: борошна більше не треба додавати, розкачуйте тісто теж без додавання борошна.

Формуємо пряники. Випікаємо за температури 180 градусів до золотистої скоринки. Час залежить від розміру пряника.

Смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася також рецептом вівсяного печива з корицею.

Читайте також: Печиво з вареними жовтками: незвичайний рецепт від відомого кулінара

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