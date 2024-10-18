Фаршировані буряки від суперфіналістки «МайстерШефа»: це ви ще точно не пробували
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше запропонувала фоловерам рецепт осіного горохового супу, що зігріває, розповіла, як приготувати оригінальну страву — фарширований буряк.
«Фарширований перець точно їли всі, а от буряк, впевнена — ні. Тому і ділюся з вами дуже смачним рецептом фаршированого буряка, який вийде у кожного і здивує теж кожного», — стверджує кулінарка.
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Інгредієнти:
- Буряки — 8 шт середніх;
- Цибуля — 1 шт велика;
- Олія — 2 ст. л;
- М’ясний фарш — 300 г;
- Сіль та перець;
- Рис — 100 г;
- Селера із зеленю — 4 стебла (близько 50 г);
- Сік 1 лимона;
- Капуста савойська або звичайна молода- 250 г;
- Вода — 400 мл.
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Приготування:⠀
- Буряк почистити, загорнути в фольгу та запекти в розігрітій до 200 °C духовці до готовності (до 1,5 години) або відварити. Вірізита середину та подрібнити її.
- На олії підсмажити подрібнену цибулю, додати фарш, посолити та смажити до готовності.
- Помити та додати у пательню рис, подрібнену селеру, половину серединок буряка, сік половини лимона, сіль та перець. Якщо буряк дуже солодкий, додайте більше лимонного соку
- Капусту і селеру нарізати, викласти в каструлю, де буде тушкуватись буряк, та додати решту серединок буряка.
- Начинити буряки готовою сумішшю, викласти на капусту, посолити, додати сік половинки лимона та воду. Накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні до готовності — приблизно годину.
Раніше кулінарка кулінарка Ардія Діаманті поділилася оригінальним рецептом запеченого перцю, фаршированого квашеною капустою. Зазвичай цю страву подають зі сметаною або часниковим соусом на основі йогурту.
Фото — скріншот100
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