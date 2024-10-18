«Набагато смачніше, ніж здається»: експрес-рецепт сніданку від красуні з «ляльковим» голосом
Яєчня чи омлет є звичним сніданком для багатьох українців, адже ці страви можна щораз готувати по-новому.
Один з варіантів на своєму каналі запропонувала українська блогерка-красуня з «ляльковим» голосом Alina FooDee.
Її рецепт базується на лаваші, який блогерка, до речі, спекла вдома всього з трьох інгредієнтів.
Втім, можна також використати готовий лаваш, який продається у будь-якому супермаркеті. Бажано, аби він був круглим, повторюючи діаметр вашої улюбленої сковорідки, але завжди можна вирізати зі звичайного листкового.
Окрім лаваша, підготуйте:
- шинку або інше м'ясо — 50−60 г;
- цибулю — ¼ (за бажанням);
- сир — 70−80 г;
- помідор черрі — 3−4 шт;
- яйце — 2 шт;
- чорний мелений перець чи інші спеції — за смаком.
Приготування
Цибулю, помідори і шинку наріжте кубиками, сир натріть на тертці, яйця збийте зі спеціями та сіллю.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, викладіть усі інгредієнти.
Вилийте яйце, посипте сиром і накрийте другим листом лаваша.
Готуйте під кришкою на маленькому вогні протягом 5−7 хвилин, після чого акуратно переверніть на другий бік (наприклад, за допомогою кухонної дощечки) і продовжуйте готувати ще 3−4 хвилини, але вже знявши кришку.
«Погодьтеся, що це набагато цікавіше, ніж просто яєчня чи омлет. Лаваш хрумкий, а всередині соковита начинка. Набагато смачніше, ніж здається», — підсумувала авторка рецепту.
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