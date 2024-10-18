«Набагато смачніше, ніж здається»: експрес-рецепт сніданку від красуні з «ляльковим» голосом

Яєчня чи омлет є звичним сніданком для багатьох українців, адже ці страви можна щораз готувати по-новому.

Один з варіантів на своєму каналі запропонувала українська блогерка-красуня з «ляльковим» голосом Alina FooDee.

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Її рецепт базується на лаваші, який блогерка, до речі, спекла вдома всього з трьох інгредієнтів.

Втім, можна також використати готовий лаваш, який продається у будь-якому супермаркеті. Бажано, аби він був круглим, повторюючи діаметр вашої улюбленої сковорідки, але завжди можна вирізати зі звичайного листкового.

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Окрім лаваша, підготуйте:

шинку або інше м'ясо — 50−60 г;

цибулю — ¼ (за бажанням);

сир — 70−80 г;

помідор черрі — 3−4 шт;

яйце — 2 шт;

чорний мелений перець чи інші спеції — за смаком.

Приготування

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Цибулю, помідори і шинку наріжте кубиками, сир натріть на тертці, яйця збийте зі спеціями та сіллю.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії, викладіть усі інгредієнти.

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Вилийте яйце, посипте сиром і накрийте другим листом лаваша.

Готуйте під кришкою на маленькому вогні протягом 5−7 хвилин, після чого акуратно переверніть на другий бік (наприклад, за допомогою кухонної дощечки) і продовжуйте готувати ще 3−4 хвилини, але вже знявши кришку.

«Погодьтеся, що це набагато цікавіше, ніж просто яєчня чи омлет. Лаваш хрумкий, а всередині соковита начинка. Набагато смачніше, ніж здається», — підсумувала авторка рецепту.

Також ви можете скористатися рецептом швидкого пирога з капустою на сковороді від Alina FooDee.

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