Омлет з томатами та болгарським перцем: найкращий сніданок у вихідний день

Сніданок у вихідний день завжди хочеться зробити особливим, тому варто продумати його до деталей. Один з прекрасних варіантів — омлет з овочами. Він ніжний та поживний. Можна використовувати томати, кабачки та баклажани. Готуйте з любов'ю, тоді вийде смачно.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цю страву можна доповнити будь-якою свіжою зеленню, але особливо смачно вона буде з базиліком та кінзою, — каже Ардія Діаманті. — Втім, рукола теж підійде. Подавайте сніданок у гарному посуді. Це атмосферно й надасть позитивного настрою прийдешньому дню. Адже у житті цінною є кожна мить.

Омлет з овочами (на дві порції)

Яйця — 4 шт.

РЕКЛАМА

Томати — 1 шт.

Перець болгарський — 1 шт.

РЕКЛАМА

Маленька цибулина — 1 шт.

Молоко — третина склянки

РЕКЛАМА

Сіль — до смаку

Соняшникова олія — для смаження

Базилік — до смаку

Яйця збийте з молоком, посоліть. На сковороді підсмажте цибулю, порізану кільцями, кружечки помідорів та скибочки перцю. Залийте яєчно-молочною сумішшю. Смажте до готовності. Подавайте із зеленню та тостами з житнього чи гречаного хліба.

І смачного!

Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати цибулевий омлет.

Читайте також: Омлет у чаші з авокадо: красиво, незвичайно та смачно

Фото з альбому Ольги Сметанської

108

Читайте нас у Facebook