Омлет з томатами та болгарським перцем: найкращий сніданок у вихідний день
Сніданок у вихідний день завжди хочеться зробити особливим, тому варто продумати його до деталей. Один з прекрасних варіантів — омлет з овочами. Він ніжний та поживний. Можна використовувати томати, кабачки та баклажани. Готуйте з любов'ю, тоді вийде смачно.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цю страву можна доповнити будь-якою свіжою зеленню, але особливо смачно вона буде з базиліком та кінзою, — каже Ардія Діаманті. — Втім, рукола теж підійде. Подавайте сніданок у гарному посуді. Це атмосферно й надасть позитивного настрою прийдешньому дню. Адже у житті цінною є кожна мить.
Омлет з овочами (на дві порції)
Яйця — 4 шт.
Томати — 1 шт.
Перець болгарський — 1 шт.
Маленька цибулина — 1 шт.
Молоко — третина склянки
Сіль — до смаку
Соняшникова олія — для смаження
Базилік — до смаку
Яйця збийте з молоком, посоліть. На сковороді підсмажте цибулю, порізану кільцями, кружечки помідорів та скибочки перцю. Залийте яєчно-молочною сумішшю. Смажте до готовності. Подавайте із зеленню та тостами з житнього чи гречаного хліба.
І смачного!
Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати цибулевий омлет.
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Фото з альбому Ольги Сметанської108
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