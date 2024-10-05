Швидкий пиріг з капустою на сковороді: рецепт блогерки з «ляльковим» голосом

Аматорка кулінарної справи Alina FooDee напередодні знову експериментувала з приготуванням так званих закусочних пирогів на сковороді. Цього разу вона спекла добре відомий усім пиріг з капустою, витративши всього лише 20 хвилин!

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Блогерка з ніжним голосом впевнена, що такий пиріг смакуватиме і холодним, і гарячим, тож його можна смакувати і на сніданок, і на вечерю.

Аби відтворити рецепт, вам знадобляться такі продукти:

цибуля — 1 шт. (100 г);

морква — 1 шт;

капуста — 300 г;

томатна паста — 1 ст. л;

лавровий лист — 1 шт;

рослинна олія;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

цукор — дрібка (щоб збалансувати кислоту томатної пасти)

Для тіста:

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яйця — 2 шт;

сметана — 200 г;

сіль — ¼ ч. л;

цукор — 0,5 ч. л;

борошно — 120 г;

розпушувач — 1 ч.л. з гіркою (5−6 г).

Приготування

Стушкуйте капусту з цибулею і морквою з додаванням томатної пасти.

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Поки овочі тушкуються, приготуйте заливне тісто, змішавши сметану і яйця (вони мають бути кімнатної температури) та додавши борошно і розпушувач.

На дно підготовленої сковорідки (діаметр — 22−24 см) покладіть вирізаний по діаметру круг з пергаментного паперу, попередньо змастивши борти і дно олією.

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Вилийте на дно половину тіста.

Викладіть начинку і добре розрівняйте.

Залийте решту тіста.

Випікайте під кришкою на малому вогні протягом 10 хвилин, потім переверніть пиріг на другу сторону за допомогою кухонної дощечки і вже без кришки випікайте ще протягом 10 хвилин.

«Результат буде шалений», — запевняє авторка рецепту.

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