Швидкий пиріг з капустою на сковороді: рецепт блогерки з «ляльковим» голосом
Аматорка кулінарної справи Alina FooDee напередодні знову експериментувала з приготуванням так званих закусочних пирогів на сковороді. Цього разу вона спекла добре відомий усім пиріг з капустою, витративши всього лише 20 хвилин!
Блогерка з ніжним голосом впевнена, що такий пиріг смакуватиме і холодним, і гарячим, тож його можна смакувати і на сніданок, і на вечерю.
Аби відтворити рецепт, вам знадобляться такі продукти:
- цибуля — 1 шт. (100 г);
- морква — 1 шт;
- капуста — 300 г;
- томатна паста — 1 ст. л;
- лавровий лист — 1 шт;
- рослинна олія;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- цукор — дрібка (щоб збалансувати кислоту томатної пасти)
Для тіста:
- яйця — 2 шт;
- сметана — 200 г;
- сіль — ¼ ч. л;
- цукор — 0,5 ч. л;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1 ч.л. з гіркою (5−6 г).
Приготування
Стушкуйте капусту з цибулею і морквою з додаванням томатної пасти.
Поки овочі тушкуються, приготуйте заливне тісто, змішавши сметану і яйця (вони мають бути кімнатної температури) та додавши борошно і розпушувач.
На дно підготовленої сковорідки (діаметр — 22−24 см) покладіть вирізаний по діаметру круг з пергаментного паперу, попередньо змастивши борти і дно олією.
Вилийте на дно половину тіста.
Викладіть начинку і добре розрівняйте.
Залийте решту тіста.
Випікайте під кришкою на малому вогні протягом 10 хвилин, потім переверніть пиріг на другу сторону за допомогою кухонної дощечки і вже без кришки випікайте ще протягом 10 хвилин.
«Результат буде шалений», — запевняє авторка рецепту.
Нагадаємо також про автентичний український рецепт «засипаної капусти», яку готували на свята на Львівщині,66
Читайте нас у Facebook