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Пекельні помідори: як приготувати оригінальну закуску на зиму

14:41 19 жовтня 2024
Салат з зелених помідорів

Багато хто з господинь, зібравши врожай помідорів, воліє позбавитися від недозрілих плодів. А дарма, бо їх можна законсервувати на зиму.

«Пекельний» рецепт маринованих зелених помідорів на зиму публікує український Telegram-канал «Дача.Сад та город».

Інгредієнти (нa 2 трилітрові банки):

  • помідори зелені — 3,2−3,5 кг.
  • гіркий гострий перець — 2−3 шт.
  • петрушка — 1 пучок
  • кріп — 1 пучок
  • часник — 1 головка
  • перець чорний горошок — 10 шт.
  • перець духмяний горошок — 10 шт.

Для маринаду:

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  • Вода — 2,5 л
  • Сіль — 2,5 ст.л.
  • Цукор — 10 ст.л.
  • Оцет 9% - 300 мл

Хід приготування

Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен.

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Перець очистити від насіння і плодоніжок, дрібно порубати.

Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес.

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Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин.

Приготувати гарячий маринад.

Викласти помідори в банки, ретельно утрамбовуючи.

Залити банки гарячим маринадом і залишити на 15 хвилин.

Злити маринад у каструлю, довести до кипіння, залити в банки.

Закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження.

Також зверніть увагу на відеорецепт схожої закуски «з маминого зошита», але без маринаду.

А ще нагадаємо про оригінальний рецепт консервованих помідорів у желе.

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