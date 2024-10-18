Пекельні помідори: як приготувати оригінальну закуску на зиму

Багато хто з господинь, зібравши врожай помідорів, воліє позбавитися від недозрілих плодів. А дарма, бо їх можна законсервувати на зиму.

ВІДЕО ДНЯ

«Пекельний» рецепт маринованих зелених помідорів на зиму публікує український Telegram-канал «Дача.Сад та город».

Інгредієнти (нa 2 трилітрові банки):

помідори зелені — 3,2−3,5 кг.

гіркий гострий перець — 2−3 шт.

петрушка — 1 пучок

кріп — 1 пучок

часник — 1 головка

перець чорний горошок — 10 шт.

перець духмяний горошок — 10 шт.

Для маринаду:

РЕКЛАМА

Вода — 2,5 л

Сіль — 2,5 ст.л.

Цукор — 10 ст.л.

Оцет 9% - 300 мл

Хід приготування

Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен.

РЕКЛАМА

Перець очистити від насіння і плодоніжок, дрібно порубати.

Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес.

РЕКЛАМА

Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин.

Приготувати гарячий маринад.

Викласти помідори в банки, ретельно утрамбовуючи.

Залити банки гарячим маринадом і залишити на 15 хвилин.

Злити маринад у каструлю, довести до кипіння, залити в банки.

Закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження.

Також зверніть увагу на відеорецепт схожої закуски «з маминого зошита», але без маринаду.

А ще нагадаємо про оригінальний рецепт консервованих помідорів у желе.

102

Читайте нас у Facebook