Пекельні помідори: як приготувати оригінальну закуску на зиму
Багато хто з господинь, зібравши врожай помідорів, воліє позбавитися від недозрілих плодів. А дарма, бо їх можна законсервувати на зиму.
«Пекельний» рецепт маринованих зелених помідорів на зиму публікує український Telegram-канал «Дача.Сад та город».
Інгредієнти (нa 2 трилітрові банки):
- помідори зелені — 3,2−3,5 кг.
- гіркий гострий перець — 2−3 шт.
- петрушка — 1 пучок
- кріп — 1 пучок
- часник — 1 головка
- перець чорний горошок — 10 шт.
- перець духмяний горошок — 10 шт.
Для маринаду:
- Вода — 2,5 л
- Сіль — 2,5 ст.л.
- Цукор — 10 ст.л.
- Оцет 9% - 300 мл
Хід приготування
Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен.
Перець очистити від насіння і плодоніжок, дрібно порубати.
Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес.
Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин.
Приготувати гарячий маринад.
Викласти помідори в банки, ретельно утрамбовуючи.
Залити банки гарячим маринадом і залишити на 15 хвилин.
Злити маринад у каструлю, довести до кипіння, залити в банки.
Закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження.
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