Консервовані помідори у желе: оригінальність оціните взимку
Виявляється, що желе може бути не лише солодким, як, наприклад, персиковий джем, а й пікантним, томатним.
Так що закускою можуть бути не лише консервовані помідори, а й саме желе, в якому їх роблять. Таким оринігальним рецептом ділиться «Шуба».
Інгредієнти (на 2 літрові банки):
- Томати — 1 кг;
- Перець червоний солодкий — 3 шт.;
- Цибуля жовта ріпчаста — 3 шт.;
- Зубки часнику — 5 шт.;
- Перець чорний, горошок — 10 г.
Для желе:
- Вода — 300 мл;
- Сіль — 20 г;
- Цукор — 30 г;
- Оцет — 40 мл;
- Желатин — 20 г.
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Приготування:
- У сотейнику залийте желатин теплою водою на 30 хвилин.
- Овочі помийте, цибулю і часник почистьте. Помідори наріжте четвертинками, перець — смужками, цибулю — півкільцями, а часник — пластинками.
- У стерилізовані банки викладайте шарами всі овочі, покладіть горошини перцю (по 3 шт. в кожну літрову банку).
- Для желе додайте сіль, цукор, оцет, потрібну для вашої кількості банок воду, доведіть до кипіння, помішуючи.
- Залийте масою овочі в банках, простерилізуйте 5 хвилин і закатайте кришками. Переверніть догори дном і дайте охолонути.
Рецепт ягідного желе, яке доповнює смак ніжного печінкового паштету, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay67
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