Консервовані помідори у желе: оригінальність оціните взимку

Виявляється, що желе може бути не лише солодким, як, наприклад, персиковий джем, а й пікантним, томатним.

Так що закускою можуть бути не лише консервовані помідори, а й саме желе, в якому їх роблять. Таким оринігальним рецептом ділиться «Шуба».

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Інгредієнти (на 2 літрові банки): Томати — 1 кг;

Перець червоний солодкий — 3 шт.;

Цибуля жовта ріпчаста — 3 шт.;

Зубки часнику — 5 шт.;

Перець чорний, горошок — 10 г. Для желе: Вода — 300 мл;

Сіль — 20 г;

Цукор — 30 г;

Оцет — 40 мл;

Желатин — 20 г.

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Приготування: У сотейнику залийте желатин теплою водою на 30 хвилин.

Овочі помийте, цибулю і часник почистьте. Помідори наріжте четвертинками, перець — смужками, цибулю — півкільцями, а часник — пластинками.

У стерилізовані банки викладайте шарами всі овочі, покладіть горошини перцю (по 3 шт. в кожну літрову банку).

Для желе додайте сіль, цукор, оцет, потрібну для вашої кількості банок воду, доведіть до кипіння, помішуючи.

Залийте масою овочі в банках, простерилізуйте 5 хвилин і закатайте кришками. Переверніть догори дном і дайте охолонути.

Рецепт ягідного желе, яке доповнює смак ніжного печінкового паштету, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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