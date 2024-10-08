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Консервовані помідори у желе: оригінальність оціните взимку

16:04 8 жовтня 2024
Консервовані помідори

Виявляється, що желе може бути не лише солодким, як, наприклад, персиковий джем, а й пікантним, томатним.

Так що закускою можуть бути не лише консервовані помідори, а й саме желе, в якому їх роблять. Таким оринігальним рецептом ділиться «Шуба».

Інгредієнти (на 2 літрові банки):

  • Томати — 1 кг;
  • Перець червоний солодкий — 3 шт.;
  • Цибуля жовта ріпчаста — 3 шт.;
  • Зубки часнику — 5 шт.;
  • Перець чорний, горошок — 10 г.

Для желе:

  • Вода — 300 мл;
  • Сіль — 20 г;
  • Цукор — 30 г;
  • Оцет — 40 мл;
  • Желатин — 20 г.

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Приготування:

  • У сотейнику залийте желатин теплою водою на 30 хвилин.
  • Овочі помийте, цибулю і часник почистьте. Помідори наріжте четвертинками, перець — смужками, цибулю — півкільцями, а часник — пластинками.
  • У стерилізовані банки викладайте шарами всі овочі, покладіть горошини перцю (по 3 шт. в кожну літрову банку).
  • Для желе додайте сіль, цукор, оцет, потрібну для вашої кількості банок воду, доведіть до кипіння, помішуючи.
  • Залийте масою овочі в банках, простерилізуйте 5 хвилин і закатайте кришками. Переверніть догори дном і дайте охолонути.

Рецепт ягідного желе, яке доповнює смак ніжного печінкового паштету, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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