Дуже ніжний бульйон з індички: легко та просто

Прохолодного осіннього дня хочеться гарячого супу або бульйону. Ці страви ситні та досить бюджетні. То чому ж не приготувати курячий або індичий бульйон? Це легко та просто. Подавайте зі свіжим хлібом — житнім чи пшеничним або з тостами. Також дуже смачно буде із гречаним хлібом, який зараз дуже популярний.

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Рецептом неймовірно смачного індичого бульйону поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Думаю, що цей дуже ніжний бульйон сподобається вам та вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Першу воду після закипання при варінні м'яса раджу злити. Я так завжди роблю.

Бульйон з індички Філе індиче — 500 г

2 цибулини

2 моркви

Сіль

Перець чорний

Свіжа зелень (кріп чи петрушка)

1 столова ложка яблучного оцту



Індичине філе відварити до напівготовності. Додати обсмажені на сковороді порізані на шматочки моркву та цибулю. Посолити та поперчити, додати яблучний оцет. Варити до готовності. Наприкінці додати свіжу зелень.



І смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачних домашніх пряників, від яких будуть у захваті і дорослі, і діти.

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Фото з альбому Елли Іванової

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