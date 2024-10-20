Замініть деякі вуглеводи корисними жирами: ідеальне харчування при діабеті

Харчування при діабеті відіграє дуже важливу роль. Доктор медичних наук Майкл Дансінгер радить обирати правильну їжу, щоб контролювати захворювання І намагайтеся готувати вдома, а не харчуватися в кафе на вулиці. Легше стежити за тим, що ви їсте, коли ви самостійно готуєте страви, пише видання WebMD.

ВІДЕО ДНЯ

«Використовуйте коричневий рис і макарони з цільної пшениці, — радить фахівець. — Шукайте 100% цільнозернове борошно та хліб, а також інші цільні зерна, такі як овес і ячмінь. Прагніть споживати щонайменше 8 грамів клітковини за один прийом їжі, особливо коли ви їсте продукти, багаті вуглеводами. Це допоможе контролювати рівень цукру в крові, підтримувати відчуття ситості та є корисним для здоров’я серця. Це надзвичайно важливо, оскільки діабет підвищує ймовірність серцевих захворювань.

Спробуйте горох, квасолю, овес, ячмінь, яблука, груші, ягоди, цитрусові, солодку картоплю, брюссельську капусту, брокколі, моркву та буряк. Замініть деякі вуглеводи корисними жирами. Мононенасичені жири — горіхи, авокадо, оливкова та рапсова олія — можуть допомогти знизити рівень цукру в крові. Просто уникайте великих порцій, щоб не вживати занадто багато калорій".

Хороші варіанти, які навряд чи призведуть до значного підвищення рівня цукру, пояснює фахівець, включають нежирне м’ясо, птицю, рибу, авокадо, салатні овочі, яйця та сир. Додайте ці продукти у свою тарілку, щоб збалансувати їжу, яка містить вуглеводи.

РЕКЛАМА

«Вибирайте рецепти з меншим вмістом насичених жирів, — розповідає Майкл Дансінгер. — Можливо, пропустіть вершковий соус і зверніть увагу на нежирні шматки м’яса, знежирені або нежирні молочні продукти та рослинні джерела білка, такі як квасоля, сочевиця або горіхи. Слідкуйте за калоріями, цукром і алкоголем. Якщо звичайна вода не подобається, ви можете спробувати газовану, ароматизовану (але не підсолоджену) воду. Або випийте безкалорійний чай чи каву як ідеальне завершення домашнього обіду».

Нагадаємо, найбільш корисними науковці та дієтологи вважають атлантичну дієту та середземноморську дієту.

РЕКЛАМА

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook