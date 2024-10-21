Витік даних про плани Ізраїлю відносно Ірану: в США почали розслідування

США розслідують витік секретних даних американської розвідки про плани Ізраїлю щодо відплати Ірану за масований ракетний удар 1 жовтня. Про це повідомили три людини, знайомі з питанням. Один зі співрозмовників підтвердив автентичність документів. Витік «викликає глибоке занепокоєння», заявив американський чиновник в інтерв'ю CNN.

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Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали поширюватися в інтернеті 18 жовтня після того, як їх опублікував у Telegram акаунт під назвою «Middle East Spectator». Вони мають гриф «цілком таємно» і позначки, які вказують на те, що їх можуть бачити лише США та їхні союзники по «п'яти очах» — Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія.

Документи описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному з них зазначено, що він був складений Національним агентством геопросторової розвідки. В ньому йдеться про плани переміщення Ізраїлем боєприпасів.

В іншому, джерелом якого є Агентство національної безпеки, йдеться про навчання ізраїльських військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу «повітря-поверхня», які, як вважають, також є підготовкою до удару по Ірану. CNN не цитує безпосередньо документи й не показує їх.

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Американський чиновник заявив, що слідство з'ясовує, хто мав доступ до документів Пентагону. Будь-який подібний витік автоматично спричинить розслідування ФБР разом з оборонним відомством і розвідувальними службами США. ФБР відмовилося від коментарів.

Витік відбувається в надзвичайно чутливий момент в американо-ізраїльських відносинах і неодмінно розлютить ізраїльтян, які готуються завдати удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня.

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Крім того, в одному з документів є непрямий доказ того, що єврейська держава завжди відмовлялася підтверджувати публічно: що країна має ядерну зброю. Там зазначено, що США не бачили жодних ознак того, що Ізраїль планує використати ядерну зброю проти Ірану.

«Якщо це правда, що стався витік тактичних планів Ізраїлю у відповідь на напад Ірану 1 жовтня, то це серйозне порушення», — заявив Мік Малрой, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу і офіцер ЦРУ у відставці.

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Малрой додав, що «майбутня координація між США та Ізраїлем також може бути поставлена під сумнів. Довіра є ключовим компонентом у відносинах, і залежно від того, як стався витік інформації, ця довіра може бути підірвана».

Пентагон і Національне агентство геопросторової розвідки відмовилися від коментарів CNN. Правда один з американських чиновників сказав, що «ці два документи погані, але не жахливі. Занепокоєння викликає те, чи є їх більше».

Незрозуміло, як документи стали надбанням громадськості, і чи були вони «зламані», чи витік був навмисним. Наразі США перебувають у стані підвищеної готовності щодо іранських хакерських кампаній, адже у серпні американські спецслужби заявили, що Іран «зламав» документи, що належать кампанії Дональда Трампа.

Попередній раз масштабний витік секретних документів Пентагону стався у квітні 2023 року. Вони стосувалися війни в Україні. Винуватцем виявився військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра.

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