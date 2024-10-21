Нехай сходить до Бундестагу: відомий продюсер дав пораду Олегу Виннику про те, як повернути довіру українців

В Україні не вщухають «битви» між шанувальницями Олега Винника — так званими «вовчицями» — і хейтерами співака, які вважають його ухилянтом і зрадником.

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Долучитися до них, схоже, вирішив і продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський, який раніше прокоментував скандальне «повернення» співака в Україну.

У новому випуску програми «Муз_Тренд» продюсер, який свого часу співпрацював із Винником, сказав, що артист має зробити у Німеччині, щоби повернути довіру української публіки.

«Якщо завтра ми побачимо його, наприклад, у Бундестазі, де він із такою потужною промовою змусить німецьких парламентаріїв прийняти рішення щодо використання TAURUS і так далі, і це буде його заслуга, — так, можна [повернутися в український шоубіз]» — заявив власник компанії Secret Service Entertainment Agency.

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Щодо того, чи пишається продюсер співпрацею з Винником, який після початку великої війни виїхав з України, Ясинський сказав:

«Я мав честь працювати з людиною, яка мала шалений успіх, талановитою, трудоголіком, видатним артистом, у якого були певні проблеми, і моя агенція їх вирішила. Ось про це я можу легко говорити».

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Під «певними проблемами» Ясинський мав на увазі проблеми з медіа і проблеми з визнанням.

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Нагадаємо, з України до Німеччини Олег Винник виїхав на початку повномасштабного вторгнення. Співак не з'являвся на публіці, не брав участі у благодійних концертах і не вів соціальні мережі. У серпні 2024 року артист з'явився з новою піснею «Мої люди» і заявив, що починає все з «чистого листа». Втім, повернення артиста не викликало захоплення у публіки, яка вважає, що співак втік від війни у ситу Німеччину, і тепер, коли стали закінчуватися гроші, хоче повернутися до глядачів, які поки ще пам'ятають його.

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