Корисний десерт із виноградом: готується дуже швидко і просто

Використовуйте в осінніх десертах сезонні фрукти та ягоди. Яблука, груші, сливи та виноград — це джерело вітамінів! Намагайтеся готувати такі ласощі, де фрукти і ягоди практично не піддаються термічній обробці. Це можуть бути десерти в склянках. Виглядають вони завжди дуже апетитно.

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Рецептом виноградно-йогуртового десерту з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей десерт вишуканий і простий водночас, — каже Ардія Діаманті. — Раджу обирати для нього виноград без кісточок. Цукор можна використовувати коричневий.

Виноградний десерт (на дві порції) Виноград — 20 ягід

Йогурт — півтори склянки

Слива — 4 шт.

Цукор — 3 столові ложки

Волоський горіх — 4 шт.

Сливу порізати на невеликі шматочки, засипати цукром і злегка карамелізувати на сковорідці, наприкінці додавши подрібнений (не на блендері, а вручну) горіх. Цим конфітюром доповнити йогурт, попередньо охолоджений і налитий у склянку. Доповнити ягодами винограду.

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Можна використовувати кілька сортів винограду — це матиме гарний вигляд.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт оладок на жовтках із конфітюром із винограду — для чудового недільного сніданку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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