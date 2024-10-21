Корисний десерт із виноградом: готується дуже швидко і просто
Використовуйте в осінніх десертах сезонні фрукти та ягоди. Яблука, груші, сливи та виноград — це джерело вітамінів! Намагайтеся готувати такі ласощі, де фрукти і ягоди практично не піддаються термічній обробці. Це можуть бути десерти в склянках. Виглядають вони завжди дуже апетитно.
Рецептом виноградно-йогуртового десерту з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей десерт вишуканий і простий водночас, — каже Ардія Діаманті. — Раджу обирати для нього виноград без кісточок. Цукор можна використовувати коричневий.
Виноградний десерт (на дві порції)
- Виноград — 20 ягід
- Йогурт — півтори склянки
- Слива — 4 шт.
- Цукор — 3 столові ложки
- Волоський горіх — 4 шт.
Сливу порізати на невеликі шматочки, засипати цукром і злегка карамелізувати на сковорідці, наприкінці додавши подрібнений (не на блендері, а вручну) горіх. Цим конфітюром доповнити йогурт, попередньо охолоджений і налитий у склянку. Доповнити ягодами винограду.
Можна використовувати кілька сортів винограду — це матиме гарний вигляд.
І смачного!
Нагадаємо рецепт оладок на жовтках із конфітюром із винограду — для чудового недільного сніданку.
Фото з альбому Ольги Сметанської31
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