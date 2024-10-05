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Оладки на жовтках з конфітюром із винограду: найкраща ідея для недільного сніданку

22:27 5 жовтня 2024
Оладки на жовтках з конфітюром із винограду

Оладки люблять і дорослі, й діти. Ці ласощі не варто готувати про запас. Готуйте рівно стільки, скільки з'їсте за один раз.

Подавати оладки можна з яблучним, грушевим або виноградним конфітюром, що готується паралельно з оладками на іншій сковороді.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Оладки на жовтках виходять жовті та виглядають дуже апетитно, — каже Ардія Діаманті. — Кількість цукру та солі регулюйте на свій смак. Якщо збираєтеся подавати оладки з конфітюром, цукор можна не додавати в тісто.

Оладки на жовтках

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  • Жовтки — 2 шт.
  • Йогурт — 4 ст. ложки
  • Борошно — за потребою (тісто може бути більше або менше густим залежно від ваших уподобань)
  • Цукор — на смак
  • Сіль — на смак

Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Смажити на олії, проткнувши оладки в кількох місцях виделкою.

Для конфітюру

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  • Виноград без кісточок — 200 г
  • Цукор — 3 столові ложки
  • Вода — третина склянки


Засипати виноград цукром, додати воду. Уварювати на сковороді, помішуючи, до готовності.

Подавати до оладок. Можна — зі сметаною.

І смачного!

Раніше Ардія Діаманті поділилася простим рецептом дуже смачного осіннього вітамінного салату, а також розповіла, як приготувати виноградний десерт з карамелізованою грушею.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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