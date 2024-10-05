Оладки на жовтках з конфітюром із винограду: найкраща ідея для недільного сніданку
Оладки люблять і дорослі, й діти. Ці ласощі не варто готувати про запас. Готуйте рівно стільки, скільки з'їсте за один раз.
Подавати оладки можна з яблучним, грушевим або виноградним конфітюром, що готується паралельно з оладками на іншій сковороді.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Оладки на жовтках виходять жовті та виглядають дуже апетитно, — каже Ардія Діаманті. — Кількість цукру та солі регулюйте на свій смак. Якщо збираєтеся подавати оладки з конфітюром, цукор можна не додавати в тісто.
Оладки на жовтках
- Жовтки — 2 шт.
- Йогурт — 4 ст. ложки
- Борошно — за потребою (тісто може бути більше або менше густим залежно від ваших уподобань)
- Цукор — на смак
- Сіль — на смак
Замісити тісто із зазначених інгредієнтів. Смажити на олії, проткнувши оладки в кількох місцях виделкою.
Для конфітюру
- Виноград без кісточок — 200 г
- Цукор — 3 столові ложки
- Вода — третина склянки
Засипати виноград цукром, додати воду. Уварювати на сковороді, помішуючи, до готовності.
Подавати до оладок. Можна — зі сметаною.
І смачного!
Раніше Ардія Діаманті поділилася простим рецептом дуже смачного осіннього вітамінного салату, а також розповіла, як приготувати виноградний десерт з карамелізованою грушею.
Фото з альбому Ольги Сметанської34
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