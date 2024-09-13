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Виноградний десерт із зеленим базиліком: пікантний смак осені

22:27 16 вересня 2024
Виноградний десерт із зеленим базиліком

Зелений базилік може чудово відтінити не тільки смак овочів, а й ягід з фруктами, тому сміливо додавайте його у фруктові салати. Це прекрасна альтернатива м'яті.

Чудовий тандем — зелений базилік і виноград. Спробуйте — можливо, вам сподобається. До речі, виноградно-базиліковий соус відмінно підійде до качки. Експериментуйте зі смаками — це дуже цікаво і корисно. Так роблять відомі кулінари і часом створюють у результаті пошуку гастрономічні шедеври.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Фруктово-ягідний салат — джерело вітамінів, а це дуже важливо, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте в салатах тільки стиглі та смачні фрукти і ягоди. Подавайте десерт охолодженим у креманці. Готуйте його безпосередньо перед подачею.

Виноградний десерт (на дві персони)

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  • Виноград різних сортів — 20 ягід
  • Груша або диня — 150 г
  • Яблуко — 150 г
  • Мед акацієвий — 1 чайна ложка
  • Базилік — за смаком

Очищені яблуко і грушу (диню) порізати на квадратики завбільшки з ягоди винограду. Приправити акацієвим медом. Додати виноград і базилік.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт кропового соусу.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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