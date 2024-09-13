Виноградний десерт із зеленим базиліком: пікантний смак осені
Зелений базилік може чудово відтінити не тільки смак овочів, а й ягід з фруктами, тому сміливо додавайте його у фруктові салати. Це прекрасна альтернатива м'яті.
Чудовий тандем — зелений базилік і виноград. Спробуйте — можливо, вам сподобається. До речі, виноградно-базиліковий соус відмінно підійде до качки. Експериментуйте зі смаками — це дуже цікаво і корисно. Так роблять відомі кулінари і часом створюють у результаті пошуку гастрономічні шедеври.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Фруктово-ягідний салат — джерело вітамінів, а це дуже важливо, — каже Ардія Діаманті. — Використовуйте в салатах тільки стиглі та смачні фрукти і ягоди. Подавайте десерт охолодженим у креманці. Готуйте його безпосередньо перед подачею.
Виноградний десерт (на дві персони)
- Виноград різних сортів — 20 ягід
- Груша або диня — 150 г
- Яблуко — 150 г
- Мед акацієвий — 1 чайна ложка
- Базилік — за смаком
Очищені яблуко і грушу (диню) порізати на квадратики завбільшки з ягоди винограду. Приправити акацієвим медом. Додати виноград і базилік.
І смачного!
Нагадаємо рецепт кропового соусу.
Фото з альбому Ольги Сметанської29
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