Держоператор тилу втемну віддав мільярдні контракти «своїм» постачальникам їжі для армії: таблиця

Причиною постачання неякісних харчових продуктів для військових є вибірковість Державного оператору тилу (ДОТ) щодо постачальників. Про це заявив член Антикорупційної ради при Міноборони Олександр Геращенко.

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За його даними, у другому кварталі цього року ДОТ погодив кільком компаніям найбільші ціни і найбільші суми контрактів. Але ці компанії були відібрані без «Прозорро», без тендерів та без оприлюднення інформації щодо визначення ціни по кожному такому «обраному» постачальнику.

В результаті з’ясувалось, що різниця між цінами, які запропонували одні компанії, суттєво відрізняється від інших. Щобільше, саме ті компанії, яким ДОТ погодив найвищі ціни, отримала найбільші за об’ємом контракти, які вираховуються мільярдами гривень.

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Вибірковий підхід ДОТ застосовує і щодо тих компаній, які перемогли на конкурсах.

Так, з компанією «Трейд Граніт Інвест» за лічені дні ДОТ розірвав контракт на постачання харчів лише на підставі негативної публікації у ЗМІ.

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«Я вітаю таку оперативність роботи ДОТ. Але, навіть не дочекавшись результатів випробування, з компанією готові розірвати відносини», — сказав член Антикорупційної ради.

За даними Геращенка, у компанії «Трейд Граніт Інвест» лише 2 порушення, а в той саме час на Буському консервному заводі їх було зафіксовано у кількості 176, ТОВ «АСІКС ГРУП» — 114, ТОВ «Міт Пром» — 51, ТОВ «Контракт прод резерв» — 34.

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«Гнилі стіни, бруд, сморід, — саме так можна описати морозильну камеру, в якій я побачив продукти харчування», — розповів він після відвідин складу Буського консервного заводу. Проте постачальник продовжує отримувати гроші за контрактом з ДОТ, тобто з ним контракт не розірвали.

Також Геращенко повідомив, що в серпні 2024 року постачальник ТОВ «Охтирка м’ясопродукт» привіз в одну із військових частин Чернігівської області партію консервованої продукції без відповідних протоколів випробовування. Ця компанія і досі працює з ДОТ.

У вересні спільно з МОУ Геращенко брав участь у перевірці окремих складів Миколаївщини, де на складах постачальника «Асікс Груп» було виявлено гнилі яйця і фальсифіковане масло, проте санкцій проти постачальника також застосовано не було.

«Хочу звернутися до Державного оператора тилу, дуже прошу не бути вибірковими по відношенню до постачальників. Адже ваша вибірковість несе в собі прямі корупційні ризики та навіть може призвести до підриву обороноздатності країни», — заявив Геращенко.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Рустем Умєров анонсував реформування Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу з метою наближення цих процесів до стандартів НАТО.

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