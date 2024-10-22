Гарбуз по-новому: одразу два кулінарні винаходи від блогерки з ляльковим голосом

Популярна фудблогерка-українка Аліна, яка активно розвиває власний YouTube-канал, намагається слідувати трендам, тому щоразу пропонує топові страви.

А восени що може бути більш топовим, ніж рецепти з гарбуза?

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Тож дівчина запропонувала одразу два способи приготування цього яскравого овоча — у якості закуски чи основної страви, а також у якості десерту.

Гарбуз у сметанному соусі

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Очистіть 500 г гарбуза і наріжте на кубики. 1 цибулину теж поріжте кубиками, 2 зубчики часнику подрібніть.

Обсмажте цибулю на пательні, додайте туди ж гарбуз і обсмажуйте разом протягом 5−10 хвилин.

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Посоліть на свій смак, додайте 1 столову ложку борошна і добре перемішайте.

Далі додайте до овоча 200 г сметани (краще 25% жирності) і 100 мл холодної води. Все добре перемішайте і готуйте протягом 5−10 хвилин під кришкою.

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Останні штрихи — додайте часник і прикрасьте страву порізаною петрушкою.

Гарбуз у кисло-солодкому сиропі

Очистіть гарбуз і наріжте на кубики (всього потрібно 500 г м'якоті). Половину лимона очистіть від шкірки, приберіть насіння і теж наріжте на невеликі кубики.

Далі у вас є вибір — готувати страву у духовці або на сковороді.

Як готувати в духовці. Покладіть гарбуз з лимоном і цукром у форму, накрийте кришкою або фольгою. Запікайте 15−20 хвилин при 200 °C.

Як готувати на сковороді. Викладіть кубики гарбуза, зверху — лимон і присипте 50 г цукру. Поставте на середній вогонь, накрийте кришкою і готуйте протягом 15−20 хвилин. Через 10 хвилин приберіть кришку і дайте сиропу трохи випаруватись.

До речі, до лимона можна додати і м’якоть половинки апельсина.

«Незважаючи на його простоту, виходить дуже смачний та корисний десерт із гарбуза. Навіть ті, хто не любить гарбуз, будуть приємно вражені цим смаком», — вважає молода господиня.

Також нагадаємо про крутий десерт гарбуза з сиром маскарпоне, а ще — про рецепт ситної вечері для всієї родини у гарбузових «горщиках».

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