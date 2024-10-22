Киянам підказали, як найпростіше розрахуватися з боргами за комуналку

В Україні через складну економічну ситуацію у багатьох домогосподарств накопичилися борги за житлово-комунальні послуги. Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» повідомив, що кияни, що накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами, уклавши договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.

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«Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу у період опалювального сезону та нарахування пені, а також дозволить споживачу оформити житлову субсидію. Користуючись такою можливістю, протягом дев’яти місяців поточного року, кияни уклали 934 договори, з яких 593 — за послуги з постачання гарячої води та теплової енергії. Частина з якихпідписана за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), без відвідування сервісного центру особисто. Укласти такий договір і оплачувати борг частинами можна в одному з районних сервісних центрів ЦКС або підписати дистанційно за допомогою ЕЦП», — йдеться у повідомленні.

Для укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості необхідно подати заяву, оригінали й копії таких документів:

• паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);

• картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН у зазначеному документі);

• документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням / квартирою та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

• довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

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