Раді пропонують позбавляти пільговиків виплат за борги з комуналки

В Україні існує не лише система субсидій для оплати житлово-комунальних послуг, а й пільг — подекуди знижки можуть сягати 75 відсотків, а то й усіх 100 відсотків.

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Втім, як повідомляє видання «На пенсії», Мінсоцполітики розробило проєкт закону, згідно з яким у разі заборгованості за комуналку пільговиків можуть втратити свій статус. Документом пропонується зобов’язати пільговиків щомісяця сплачувати вартість комунальних послуг.

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Автори документа пояснюють, що пільги та субсидії надаються у грошовій формі — людині залишається лише оплатити комуналку. Але багато хто не платить, оскільки тарифи постійно зростають, пенсій ні на що не вистачає і люди просто живуть на ці гроші.

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Зазначається, що у законодавстві, яке регулює призначення субсидій є умова, що з певної заборгованості вона не призначається. А от щодо призначення пільг таких умов не було. Таким чином в міністерстві пропонують вирівняти вимоги та запровадити обмеження й для пільговиків, яким, як і субсидіантам, нададуть можливість укласти договір про реструктуризацію боргу — тоді пільги не забиратимуть.

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Раніше у Пенсійному фонді зазначали, що отримати 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг можуть вразливі категорії громадян, зокрема, родини, де виховуються діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, а також батьки та члени сім’ї загиблих або зниклих безвісти при виконанні службових обов’язків осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

Фото Pixabay

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