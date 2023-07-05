Розкіш бронепоїзда путіна: ЗМІ вперше показали, що знаходиться всередині (фото)

Російський диктатор володимир путін після повномасштабного вторгнення росії в Україну пересів на бронепоїзд. Особливо щоб діставатися до своєї резиденції на Валдаї. Як раніше писали ЗМІ, виїзд такого поїзда може бути спонтанним та неанонсованим. Стверджується, що поїзд використовується, зокрема, з міркувань безпеки та таємності, оскільки пересування президентського літака можна відстежити за допомогою онлайн-сервісів, а для поїздів такого сервісу немає. Фото цього поїзда ніколи не публікувалися. До сьогоднішнього дня. Так, центр «Досьє» разом з CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk і Norddeutscher Rundfunk оприлюднив фотографії залізничного засобу пересування президента рф вартістю майже 7 мільярдів рублів. Його вагони обладнані хамамом, спортзалом, курною, косметологічним кабінетом та навіть кінотеатром.

«Проєкт став пріоритетним для компанії „Циркон Сервіс“, яка обладнала для „головного пасажира“ (так путіна називає гендиректор компанії Лулаєв) вагон за вищим розрядом — з хамамом, курною та косметологами. У планах компанії побудувати також вагони з барами, залом та мультимедіацентром», — йдеться у розслідуванні Центру «Досьє».

хамам

Зазначається, що спеціальним поїздом путіна займається керівництво РЖД та десятки офіцерів Федеральної служби охорони, а нові вагони для поїзда почали будувати ще за його першу президентську каденцію.

обладнання шифрованого радіозв'язку застаріло

Як випливає з внутрішніх документів «Циркона», останні роки компанія займалася особливим завданням і готувала для путіна спортивно-оздоровчий вагон, який дозволяє російському диктатору не просто мандрувати з комфортом, а й дбати про себе. Так, усередині є кабінет косметолога, тренажерний зал і навіть хамам, а за потреби в цьому вагоні можна врятувати життя людині. Там встановлено все необхідне сучасне медичне обладнання.

Косметологічний вагон

«Однак більше уваги приділено саме омолоджувальним процедурам. Для „головного пасажира“ в бронепоїзді встановлений апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн Ionto Beauty, апарат ультразвукової терапії Ionto Sono, лампа-лупа Circus і багато іншого. За допомогою такого обладнання можна омолодити шкіру за допомогою радіохвиль високої частоти, провести вакуумне чищення, іонофорез, який посилює вироблення колагену та еластину, дезінкрустацію (очищення пір від грязьових відкладень та комедонів), мікромасаж та лімфодренаж», — йдеться у розслідуванні. Там зазначається, що косметологічний кабінет захищений від прослуховування — там встановлені «апаратні засоби захисту від витоку акустичної інформації».

косметологічне обладнання

Є у поїзді й тренажерний зал. Він укомплектований лавкою для преса, тренажером для гіперекстензії, степ-платформою, татамі, гімнастичним матом та гантелями вагою до восьми кілограмів, є тренажери для зміцнення м'язів стегна. А ось штанг для жиму лежачи, станової тяги та присідань тут немає.

тренажерний зал для російського диктатора

Примітно, що у кремлі на запитання CNN відповіли, що спортивно-оздоровчого вагона путін не має.

Інформації про захист вагонів, у яких відпочиває та проводить наради сам путін, у документах немає, пише «Досьє». Проте є відомості про захист вагонів охорони та супроводу. У документах сказано, що посилення передбачено не лише для стін та вікон купе, а також стін, дверей та вікон тамбурів. Клас броні — не нижче БР4. Така броня може врятувати від пострілів з автомата Калашнікова (наприклад, з АК-47 чи АКМ) чи снайперської гвинтівки Драгунова, зазначає видання. Крім того, є можливість для встановлення бійниць для ведення вогню у відповідь.

Як пише «Досьє», зараз «Циркон» працює над наступним проєктом для президента. Окрім спортивного вагона, до бронепоїзда планується причепити ще й «вагон-зал із мультимедіацентром». У доповідній записці зазначено, що вартість робіт становить орієнтовно 405,5 млн. рублів. «Циркон» також готує два вагони «люкс». В одному буде чотири купе та бар, у другому — шість купе. Орієнтовна ціна — 557,86 млн рублів за обидва вагони.

Дизайн вагону-ресторану

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