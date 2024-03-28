«Ні» каві та круасанам на сніданок: що ще не варто їсти натщесерце

Кава з молоком і цукром, до якої сосиска, пшенична булочка та обов'язково кетчуп. Такий сніданок буває у багатьох домівках. Це подразнює шлунок, створює навантаження на печінку та підшлункову залозу та різко підвищує рівень глюкози в крові. Що має бути на нашій тарілці зранку, пояснила польська дієтологиня Каміла Заблоцька.

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«Варіантів дійсно багато. Залежно від пори року та індивідуальних уподобань, ми можемо складати наш сніданок по-різному. Ми можемо їсти його й солодким, і солоним, і гарячим, і холодним. Проте головне, щоб він був збалансованим, — говорить Каміла Заблоцька. — Для цього варто обирати продукти, багаті на білок, який дасть нам відчуття ситості. Це може бути сир, яйця, йогурт або якісна м'ясна чи рибна нарізка. Складні вуглеводи можна знайти в зернових продуктах, таких як цільнозерновий хліб і вівсянка. І не забуваймо про клітковину, яка забезпечує правильну роботу кишківника та підвищує відчуття ситості. Вона міститься переважно у фруктах та овочах, а також у вищезгаданих зернових продуктах, які додатково забезпечують нас численними вітамінами та мінералами».

Експертка пояснює, що до сніданку також варто додавати продукти, багаті на якісні жири, такі як авокадо, гарбузове насіння, соняшникове насіння, горіхи або лляне насіння.

«Давайте зосередимося на якості продуктів, які ми обираємо, і прочитаємо етикетки. Ковбаси з довгими та незрозумілими інгредієнтами або круасани з пальмовою олією та глюкозно-фруктозним сиропом, безумовно, не найкращий вибір, якщо ми хочемо піклуватися про своє здоров'я і фігуру. Деякі люди заявляють, що не відчувають голоду вранці. Це може бути пов'язано з надто насиченою та пізньою вечерею або з роками сформованою звичкою, яку можна поступово змінити, вводячи невеликі рідкі прийоми їжі, наприклад, у вигляді фруктового смузі з вівсянкою і насінням чіа».

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Сніданок — найважливіше вживання їжі протягом дня. Але він не буде таким, якщо ми не будемо розсудливими. Існують продукти, які зашкодять, а не допоможуть.

«Наприклад, це банани. Хоча вони дуже корисні, не обов'язково тягнутися до них одразу після пробудження. Магній, що міститься в них, може порушити наш магнієво-кальцієвий баланс. Через пектин вони важко перетравлюються. Мандарини, апельсини або грейпфрути шкодять ніжній слизовій оболонці шлунка. Ефекту довго чекати не доведеться. І я не думаю, що хтось із нас хоче боротися з печією вранці…

Дріжджові булки та круасани — це справжня калорійна бомба. Але не це головне. Солодкі булочки та випічка містять велику кількість цукру. В результаті організм починає виділяти підвищену кількість інсуліну, щоб знизити рівень глюкози в крові. Це створює навантаження на підшлункову залозу. Підвищення рівня цукру в крові з подальшим швидким падінням означає, що після солодкого сніданку ми одразу ж знову відчуваємо голод.

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Не можете уявити собі ранок без кави? Ймовірно, вам доведеться… Щоденна чашка кави, випита натщесерце, подразнює шлунок і створює навантаження на печінку та підшлункову залозу. Кава також збільшує кількість кислоти в шлунку. Результатом може бути виразка", — розповіла дієтологиня.

А от фітнес-тренерка Аніта Луценко радить спокійно запивати кавою чи чаєм свої сніданки.

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