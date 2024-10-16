Баскський палений чізкейк з гарбузом та прянощами: ароматний та ніжний хіт осені

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше запропонувала рецепт котлет, які, за її твердженням, будуть смачними у будь-якої господині, поділилася своїм рецептом баскського чізкейка з гарбзом — Сан-Себастіана.

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«Хто просив гарбузових рецептів? Налітайте! Зберігайте! Баскський палений чізкейк із гарбузом і прянощами — дуууже ароматно, ніжно та атмосферно!» — пише Левицька на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Крем-сир — 600 г;

Яйця — 5 шт.;

Гарбузове пюре — 100−200 г (якщо хочеться насиченішого гарбузового смаку, візьміть більше);

Кукурудзяний крохмаль — 25 г;

Жирні вершки — 300 мл;

Цукор — 170 г;

Спеції — 2−3 ч.л. (ви можете самі зробити суміш із мускатного горіха, кориці, імбиря, гвоздики і використати власний мікс).

Апельсинова цедра та ваніль — за бажанням, але тоді без спецій.

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Приготування: РЕКЛАМА Очистити та нарізати гарбуз, запекти його у духовці до готовності та перебити блендером до стану пюре.

До крем-сиру додати цукор та ретельно перемішати, вводячи по одному яйця.

У сирну суміш додати гарбузове пюре, крохмаль та спеції, перемішуючи після додавання кожного із інгредієнтів.

В кінці додаємо вершки і ще раз перемішуємо.

Тісто вилити у форму, застелену пергаментом, і запекати при температурі 220−250 градусів близько 40 хвилин. Основна ознака готовності — коричнева припалена шапочка.

Після вистигання чизкейк ставимо в холодильник, як мінімум на годин 5−6, щоб він стабілізувався, та смакуємо.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом пирога з гарбузово-ванільною начинкою, а фудблогерка Наталія Жук розповіла, як можна приготувати гарбузовий рулет.

Фото — скріншот

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