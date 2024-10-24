«Барселона» з голом на 57-й секунді помстилася «Баварії» за колишні приниження: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 23 жовтня, у Лізі чемпіонів, де напередодні «Шахтар» програв «Арсеналу» (0:1), дев'ятьма поєдинками фінішувала програма 3-го туру.

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Ліга чемпіонів. 3-й тур

«Барселона» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина) — 4:1 (Рафінья, 1, 45, 56, Левандовські, 36 — Кейн, 18).

Вже на 57-й секунді зустрічі «Баварія» пропустила свій найшвидший гол у Лізі чемпіонів (2010-го Руні з «МЮ» засмутив мюнхенців на 63-й секунді) і в результаті капітулювала в столиці Каталонії. За іронією долі, поразці своєї колишньої команди сприяв ексфорвард «Баварії» Левандовські. І, звичайно, хет-трик бразильця Рафіньї.

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Якщо що, «Баварія» до цього фіаско виграла у «Барси» шість зустрічей поспіль — 3:2, 8:2, 3:0, 3:0, 2:0 та 3:0. Поки каталонців не очолив німець Флик.

«Бенфіка» (Португалія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:3 (Актюркоглу, 66 — Уеда, 12, Міламбо, 33, 90+2).

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Ліссабонці з голкіпером збірної України Трубіним засмутили своїх уболівальників на рідному «Да Луж», зазнавши першої поразки у турнірі.

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Спарта» (Чехія) — 5:0 (Фоден, 3, Холанд, 58, 68, Стоунз, 64, Нунес, 88, з пенальті).

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Хосеп Гвардіола побив з «МанСіті» рекорд за тривалістю безпрограшної серії в Лізі чемпіонів (26 матчів), який належав легендарному наставнику «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону (25 поєдинків у 2007--2009 роках).

«Атлетико» (Іспанія) — «Лілль» (Франція) — 1:3 (Альварес, 8 — Жегрова, 61, Девід, 74, 89).

«Аталанта» (Італія) — «Селтик» (Шотландія) — 0:0.

«Зальцбург» (Австрія) — «Динамо» (Хорватія) — 0:2 (Куленович, 49, Петкович, 84). На 66-й хвилині вилучено Шлагера («Зальцбург»).

«Брест» (Франція) — «Байєр» (Німеччина) — 1:1 (Ле-Мелу, 39 — Вірц, 24).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:1 (Нуньєс, 27).

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Інтер» (Італія) — 0:1 (Тюрам, 90+3). На 48-й хвилині Арнаутович («Інтер») не реалізував пенальті.

Становище команд:

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги Європи «Рома» — «Динамо».

Фото LaPresse

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