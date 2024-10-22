Де дивитись онлайн «Рома» — «Динамо»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 24 жовтня, київське «Динамо», яке програло на старті «Лаціо» (0:3) та «Хоффенхайму» (0:2), проведе на «Стадіо Олімпіко» у Римі поєдинок 3-го туру Ліги Європи проти місцевої «Роми».

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Минулих вихідних підопічні хорвата Івана Юріча та Олександра Шовковського зіграли чергові матчі у своїх чемпіонатах. «Рома» в домашній зустрічі серії А поступилася «Інтеру» — 0:1 (Лаутаро Мартінес, 60) і посідає у турнірній таблиці 10-е місце. Своєю чергою, «Динамо» в рамках УПЛ розгромило на виїзді «Оболонь» — 5:1 та лідирує у чемпіонаті України.

Відеоогляд матчу «Рома» — «Інтер» — 0:1

У минулі роки римляни та кияни провели один з одним чотири матчі, здобувши по дві перемоги. Динамівці взяли гору над «Ромою» у 2004-му — 3:0 (технічна перемога) та 2:0, а команда з Вічного міста поквиталася у 2007-му — 2:0 та 4:1.

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У майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом переможця Ліги конференцій-2022. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Роми» приймає з коефіцієнтом 1,55, на нічию — 4,50, на виграш «біло-синіх» — 6,40.

У прямій трансляції поєдинок «Рома» — «Динамо» дивіться (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга Європи. 3-й тур

24 жовтня (четвер)

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«Рома» — «Динамо» 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після 2-го туру «Рома», яка поступилася «Ельфсборгу» (0:1) і зіграла внічию з «Атлетиком» (1:1), посідає в турнірній таблиці 27-е місце, а «Динамо» після двох фіаско — передостаннє, 35-е.

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 7 листопада — з «Ференцварошем» (на своєму полі; 22:00), 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал» Сосьєдад" (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст «Динамо» Анатолій Коньков.

Фото ФК «Динамо»

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