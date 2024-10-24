Зеленський не підписав: скасування літнього часу в Україні не буде?

Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати схвалений Верховною Радою законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників, інформує ВВС Україна з посиланням на джерела.

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Проєкт закону № 4201, який мав скасувати сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня. Відповідно до нього, цього року в жовтні Україна мала перейти на зимовий час і більше не переходити на літній час.

Однак Зеленський досі не підписав законопроєкт і, як розповів співрозмовник в президентській команді, не підпише.

«Не планує президент підписувати», — твердить співрозмовник в Офісі президента.

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Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив, що підпису не буде.

«Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде», — каже співрозмовник в парламенті.

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За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки — «вилізли збитки у кілька мільярдів».

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. В чотири години ночі стрілку годинників треба буде перевести на годину назад.

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