Де і коли дивитись онлайн «Динамо» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч 11-го туру УПЛ

У неділю, 27 жовтня, на столичній динамівській арені імені Валерія Лобановського відбудеться центральний поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу між київським «Динамо», яке програло у Лізі Європи «Ромі» (0:1), та донецьким «Шахтарем», що у Лізі чемпіонів капітулював на полі «Арсенала» (0:1). Арбітр — Микола Балакін із Київської області.

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Після десяти турів команда Олександра Шовковського, яка має на два дні менше на підготовку до гри, лідирує в УПЛ, випереджаючи підопічних Маріно Пушича, котрі йдуть четвертими, на 6 очок.

Зазначимо, що «Динамо» не може здолати «Шахтар» у всіх турнірах з квітня 2021 року, коли взяло гору над головним конкурентом у поєдинку УПЛ (1:0). З того часу гірники виграли чотири зустрічі, а ще два матчі завершилися внічию.

Загалом же «Динамо» та «Шахтар» провели між собою 198 матчів. 80 перемог у киян, 61 успіх у «Шахтаря», а ще 57 разів було зафіксовано нічию.

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У майбутньому протистоянні букмекери віддають невелику перевагу донеччанам. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «біло-синіх» приймає з коефіцієнтом 2,82, на нічию — 3,39, на виграш «оранжево-чорних» — 2,67.

У прямій трансляції зустріч «Динамо» — «Шахтар» дивіться (початок — о 18:00) на телеканалах «2+2» та УПЛ ТБ.

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Чемпіонат України. 11-й тур

27 жовтня (неділя)

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«Динамо» — «Шахтар» 18:00 «2+2», УПЛ ТБ

Додамо, що у майбутній дуелі «Динамо» через травми точно не допоможуть Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя легендарний ексфутболіст «Шахтаря» та «Динамо» Анатолій Коньков.

Фото ФК «Динамо»

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