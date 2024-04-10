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Квашена червонокачанна капуста: красиво, смачно, бюджетно

22:00 13 квітня 2024
Квашена червонокачанна капуста

Квашена капуста — справжня смакота. Вона доречна й у свята, і у будні. Скоро Великдень. Усі прагнуть до того, щоб стіл був незвичайним. Квашена червонокачанна капуста — прекрасний варіант. Причому, дуже бюджетний.

Рецептом страви поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка пропонувала приготувати неймовірно смачний яблучний соус для салатів.

- А ви пробували квашену червонокачанну капусту? Це дуже смачно і корисно, — каже Елла Іванова. — Я багато не роблю і багато солі не додаю. Одну баночку капусти з'їли — роблю нову порцію.

Квашена червонокачанна капуста

  • 500 г червонокачанної капусти
  • Неповна чайна ложка солі

Капусту шаткуємо дуже тонко. Додаємо сіль, добре розминаємо, щоб капуста дала сік, і даємо годинку постояти. Щільно укладаємо в баночку. Зверху накриваємо марлею і ставимо невеликий гніт. Витримуємо три доби за кімнатної температури. Не забуваємо протикати капусту дерев'яною шпажкою раз на день. Пробуємо на смак, має з'явитися кислинка. Зберігаємо в холодильнику.

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Під час подачі на стіл можна доповнити маринованою в солі, цукрі та винному оцті цибулею, а також олією та свіжою зеленню.

Нагадаємо рецепт дуже смачної та незвичайної маринованої зеленої цибулі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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