Неймовірно ніжний паштет: набагато бюджетніший магазинного

Паштет на скибочці свіжого ароматного хліба з хрусткою скоринкою — що може бути смачніше? Можна, звісно, купити готовий у магазині. Але ціна, повірте, буде чималою. А можна приготувати ці ласощі вдома. І це обійдеться набагато бюджетніше. До того ж ви будете впевнені в натуральності інгредієнтів, які використовуєте, що важливо, якщо ви дбаєте про здоров'я своє і близьких вам людей.

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Рецептом ласощів поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка Елла Іванова, яка раніше давала рецепт оселедцевого паштету.

- Цей паштет такий смачний, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — Готується він легко і просто. А задоволення від смаку отримаєте величезне!

Курячий паштет із морквою 300 г відвареного філе курки

Сіль

Перець

50−80 г вершкового масла із зеленню та часником

1 морквина з бульйону

Трохи бульйону (за смаком)

Відваріть філе з морквою та цибулею до готовності. Вийміть м'ясо та моркву з бульйону. Усі інгредієнти з'єднайте та пропустіть через блендер. Охолодіть. Подавайте з тостами або свіжим хлібом. Доповніть за бажання листом зеленого салату.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт квасолевого паштету з сушеними грибами.

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Фото з альбому Елли Іванової

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