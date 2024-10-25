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Книга рецептів

Неймовірно ніжний паштет: набагато бюджетніший магазинного

22:26 25 жовтня 2024
Курячий паштет із морквою

Паштет на скибочці свіжого ароматного хліба з хрусткою скоринкою — що може бути смачніше? Можна, звісно, купити готовий у магазині. Але ціна, повірте, буде чималою. А можна приготувати ці ласощі вдома. І це обійдеться набагато бюджетніше. До того ж ви будете впевнені в натуральності інгредієнтів, які використовуєте, що важливо, якщо ви дбаєте про здоров'я своє і близьких вам людей.

Рецептом ласощів поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка Елла Іванова, яка раніше давала рецепт оселедцевого паштету.

- Цей паштет такий смачний, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — Готується він легко і просто. А задоволення від смаку отримаєте величезне!

Курячий паштет із морквою

  • 300 г відвареного філе курки
  • Сіль
  • Перець
  • 50−80 г вершкового масла із зеленню та часником
  • 1 морквина з бульйону
  • Трохи бульйону (за смаком)

Відваріть філе з морквою та цибулею до готовності. Вийміть м'ясо та моркву з бульйону. Усі інгредієнти з'єднайте та пропустіть через блендер. Охолодіть. Подавайте з тостами або свіжим хлібом. Доповніть за бажання листом зеленого салату.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт квасолевого паштету з сушеними грибами.

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Фото з альбому Елли Іванової

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