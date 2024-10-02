Паштет з печериць: легко та дуже смачно

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом чашушулі — м'ясної страви грузинської кухні, розповіла, як приготувати грибний паштет.

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«Обожнюю всілякі намазки, тому ділюсь класним рецептом грибної. Отже, готуємо!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти: Шампіньйони — 400 г;

Цибуля — 1 шт;

Морква — 1 шт;

Крем-сир — 150 г;

Сіль, перець, дрібка мускатного горіху;

Часник — 2 зубчики;

Масло вершкове — 50 г;

Олія. Приготування: РЕКЛАМА Гриби миємо і чистимо. Додати до сухих грибів ложку борошна, перети та залишити на 10−15 хвилин, а потім помити.

Цибулю нарізаємо кубиком, моркву натираємо на тертку. Смажимо овочі приблизно 10 хвилин.

Додаємо нарізані гриби та тушкуємо приблизно 20 хвилин.

Потім додаємо вершкове масло, часник і спеції. За бажання можна додати чебрець (тим'ян) та тушкувати ще 5 хвилин.

Додати до грибів з овочами крем-сир, перебити все блендером. За потреби додати сіль і перець.

Викласти у ємність. Можна зверху полити розтопленим вершковим маслом.

Раніше учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк розповіла, як правильно приготувати дуже смачний і духмяний квасолевий паштет з сушеними білими грибами.

Фото — скріншот

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