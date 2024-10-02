41.02 / 41.57 45.58 / 46.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паштет з печериць: легко та дуже смачно

13:11 2 жовтня 2024
Паштет із шампіньйонів

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом чашушулі — м'ясної страви грузинської кухні, розповіла, як приготувати грибний паштет.

«Обожнюю всілякі намазки, тому ділюсь класним рецептом грибної. Отже, готуємо!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

  • Шампіньйони — 400 г;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Морква — 1 шт;
  • Крем-сир — 150 г;
  • Сіль, перець, дрібка мускатного горіху;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Масло вершкове — 50 г;
  • Олія.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Гриби миємо і чистимо. Додати до сухих грибів ложку борошна, перети та залишити на 10−15 хвилин, а потім помити.
  • Цибулю нарізаємо кубиком, моркву натираємо на тертку. Смажимо овочі приблизно 10 хвилин.
  • Додаємо нарізані гриби та тушкуємо приблизно 20 хвилин.
  • Потім додаємо вершкове масло, часник і спеції. За бажання можна додати чебрець (тим'ян) та тушкувати ще 5 хвилин.
  • Додати до грибів з овочами крем-сир, перебити все блендером. За потреби додати сіль і перець.
  • Викласти у ємність. Можна зверху полити розтопленим вершковим маслом.

Раніше учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк розповіла, як правильно приготувати дуже смачний і духмяний квасолевий паштет з сушеними білими грибами.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

127

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

подорожчання свинини

Незабаром подорожчає продукт, якого українцям не вистачає: про що йдеться

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

принц Гаррі та королева Камілла

Опальний принц наносить новий удар: на екрани виходить фільм «Камілла: зла мачуха Гаррі»

Ченнінг Татум і Дженна Дуан

Після шести років судових суперечок: голлівудська зіркова пара нарешті дійшла згоди у гучній справі про розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту