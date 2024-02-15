Паштет з оселедця: смачно так, що не відірватися
Приготувати ласощі зі звичайних продуктів — особливе мистецтво. Важливі ідея, час і терпіння. І якщо в цьому тріо відсутня хоч одна складова, нічого не вийде. Для приготування паштету важливо заздалегідь відварити моркву. Щоб відварити швидше, використовуйте невелику. Вершкове масло вибирайте натуральне, плавлений сир — хорошої якості. Адже тільки якісні інгредієнти можуть дати хороший результат. Готуючи, пробуйте, пробуйте і пробуйте. Так радять всесвітньо відомі шеф-кухарі. А їм можна вірити. Адже краще враховувати досвід професіоналів, ніж припускатися помилок.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт паштету з консервованої квасолі.
- Готуємо просто і смачно, — каже Елла Іванова. — Наприклад, оселедцевий паштет. На мій смак, краще використовувати м'ясорубку. Але якщо її немає, підійде і блендер.
Паштет із оселедця та морквини
- 100 г плавленого сиру
- 150 г оселедця
- 2 відварені морквини
- 100 г вершкового масла
Моркву відварюємо. Усе з'єднуємо і пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо за допомогою блендера.
І смачного!
Нагадаємо рецепт пирога з капустою.
Фото з альбому Елли Іванової
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