Паштет з оселедця: смачно так, що не відірватися

Приготувати ласощі зі звичайних продуктів — особливе мистецтво. Важливі ідея, час і терпіння. І якщо в цьому тріо відсутня хоч одна складова, нічого не вийде. Для приготування паштету важливо заздалегідь відварити моркву. Щоб відварити швидше, використовуйте невелику. Вершкове масло вибирайте натуральне, плавлений сир — хорошої якості. Адже тільки якісні інгредієнти можуть дати хороший результат. Готуючи, пробуйте, пробуйте і пробуйте. Так радять всесвітньо відомі шеф-кухарі. А їм можна вірити. Адже краще враховувати досвід професіоналів, ніж припускатися помилок.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт паштету з консервованої квасолі.

- Готуємо просто і смачно, — каже Елла Іванова. — Наприклад, оселедцевий паштет. На мій смак, краще використовувати м'ясорубку. Але якщо її немає, підійде і блендер.

Паштет із оселедця та морквини 100 г плавленого сиру

150 г оселедця

2 відварені морквини

100 г вершкового масла

Моркву відварюємо. Усе з'єднуємо і пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо за допомогою блендера.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт пирога з капустою.



Фото з альбому Елли Іванової

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