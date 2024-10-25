У Латвії хочуть, щоб Україна отримала запрошення до НАТО у 2025 році

Членство в НАТО є невід'ємною частиною Плану перемоги України як передумови довгострокової безпеки в Європі. Воно може стати найсильнішою гарантією проти відновлення російської агресії. Про це заявила спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня після зустрічі зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком, який перебуває в Латвії з офіційним візитом, пише сайт Сейму країни.

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«Ми щиро сподіваємося, що наступного року на саміті НАТО в Гаазі ми зможемо прийняти політичне рішення про запрошення України до НАТО. Ми будемо працювати з нашими союзниками по НАТО для досягнення цієї мети, — наголосила Мієріня. — Ми поділяємо спільну підтримку вступу України до Європейського Союзу, і Латвія готова надати необхідну підтримку та поділитися своїм досвідом з нашими українськими колегами. Довгострокове забезпечення усім необхідним озброєнням також є важливим для реалізації Плану перемоги. Україна має повне право на самооборону, яка включає в себе знищення військових цілей на території росії».

Латвія, яка приєдналася до CTF Baltic, підтримувала і продовжуватиме підтримувати Україну на всіх рівнях, додала спікер і наголосила на необхідності військових поставок і підтримки міжнародної спільноти.

Спікерка Сейму та Голова Верховної Ради України також ухвалили спільну заяву, в якій підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і категорично відкинули незаконні спроби змінити територію України.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що війна в Україні наближається до Третьої світової.

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