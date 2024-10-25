Поглинають цукерки як пилосос пил: названо найбільших ласунів за знаком Зодіаку

Представники більшості знаків Зодіаку знають, що в п'ятницю, 25 жовтня, астрологи радять зберігати баланс між внутрішніми бажаннями та зовнішніми обставинами.



Своєю чергою, кондитери попереджають: якщо на вихідних надумаєте звати гостей, то перед приходом людей, що народились під двома сузір'ями, обов'язково зробіть запас солодощів, адже вони не можуть уявити свого життя без солоденького, а цукерки для них — це щось більше, ніж просто ласощі, пише ресурс «Мета».



«Здається, любов цих людей до солодкого закладена на рівні зірок, і представники саме цих знаків Зодіаку мають особливий потяг до солодощів. Вони можуть з’їдати шоколадні батончики або карамельки так швидко, що це нагадує роботу пилососа — жодна цукерка не залишиться непоміченою», — попереджають автори гороскопу.

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Телець

Фото Pixabay

Тельці відомі своєю любов’ю до комфорту та задоволень, і солодощі тут не виняток. Їм важко відмовитися від шоколадного батончика або смачного тістечка, адже вони прагнуть до розкоші не тільки в житті, а й у їжі.

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Тельці сприймають цукерки як спосіб насолодитися моментом і розслабитися.

Крім того, їхній сильний потяг до стабільності часто виявляється в бажанні постійно мати щось солодке під рукою — цукерка за цукеркою, Тельці насолоджуються кожною миттю, смакуючи кожен шматочок.

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Рак

Фото Pixabay

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Раки — ще одні великі поціновувачі солодощів, які шукають у них емоційний комфорт. Для них цукерки — це спосіб відчути затишок та безпеку, адже часто Рак сприймає солодке як засіб підняти настрій.

Якщо у них з’являється відчуття стресу або невпевненості, шоколадні ласощі допомагають відновити душевний баланс. Раки можуть буквально «поглинати» солодощі, знімаючи емоційну напругу, і навіть не помічаючи, як швидко зникає чергова коробка цукерок.

Про те, що передбачає таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на листопад 2024 року, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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