Не загадували: популярний актор вперше стане батьком (фото)

Популярний актор театру та кіно, зірка «Дім Бобринських» та «Містер і місіс Малишки» Владислав Писаренко стане батьком. З дружиною Марією вони чекають на первістка. Щасливе подружжя, яке відзначило другу річницю шлюбу, вперше стане батьками. Вони влаштували гендер-паті та в колі найрідніших розсекретили стать дитини.

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— Коли ми готувалися до цієї події, насправді не загадували, хто в нас буде, — розповів Владислав 2+2. — Головне, щоб дитина була здоровою, а наша завдання — зробити її щасливою. Мої рідні мріяли про дівчинку, бо в нас в родині — одні хлопці, мої брати також мають синів. Тому всі, особливо моя мама, дуже мріяли про онучку. Коли ж з’ясувалося, що народиться хлопчик, більше раділи родичі моєї дружини. Особливо мій тесть — відомий журналіст, телеведучий, народний артист України Петро Мага.

"Коли з’ясувалося, що народиться хлопчик, більше раділи родичі моєї дружини", - розповів Владислав

Влад каже, що вони з дружиною давно планували дитину, але не дуже зациклювалися на моменті, коли саме це станеться. Тому новина про вагітність стала для них дуже радісним сюрпризом.

— Напередодні ми святкували прем’єру вистави «Самотній захід» режисера Олександра Соколова в Театрі драми й комедії, — згадав актор. — Після вистави ми всі залишились святкувати, Маша теж була. Наступного ранку я збирався їхати на роботу, вже вийшов з дому, аж тут дружина вибігла за мною й показала тест.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярний актор потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

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