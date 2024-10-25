Недовго залишатись живими: Зеленський назвав дати, коли перші найманці КНДР опиняться у зонах боїв

Країна-агресор рф залучить перших військових КНДР (Корейської Народно-Демократичної Республіки) до зони бойових дій вже 27- 28 жовтня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



За словами очільника держави, сьогодні, 25 жовтня, він вислухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Особлива увага приділялась Покровському, Курахівському, Лиманському напрямках.

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Ситуація у Донецькій області залишається важкою, але українські воїни продовжують утримувати позиції та робити усе можливе для знищення ворога.

«На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта», — зазначив Зеленський.

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Окрему увагу було приділено Курській області. Наразі реалізовуються усі поставленні завдання.

Зокрема буферна зона на російській території убезпечує Україні від спроб окупанта розширити війну на сході.

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«Доповів Сирський також і щодо залучення росією військових з Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27−28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями», — заявив президент.

Зеленський додав, що світ повинен чітко побачити, що росія насправді бажає продовження війни, у зв'язку з чим реакція міжнародних партнерів повинна бути сильною та принциповою.

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«Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на москву, так і на пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію», — зауважив Зеленський.

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки (ГУР), Північна Корея перекинула до росії близько дванадцяти тисяч своїх військових. Частина цих сил, за даними ГУР, вже знаходиться в районі бойових дій у Курській області.

Тим часом Financial Times пише, що російський диктатор володимир путін робить ставку на військових з КНДР, намагаючись відновити контроль над територіями в Курській області, які наразі утримуються українськими воїнами.

Військові експерти та західні медіа також припускають, що російська армія може влаштувати на Україну масовану ракетну атаку.

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