Україна переходить на зимовий час: як курсуватимуть поїзди «Укрзалізниці»

Як і в попередні роки, Україна в останню неділю жовтня переходить на зимовий час. Для цього всі українці о 4-й ранку переведуть стрілки годинників на годину назад. Про це вирішили нагадати в «Укрзалізниці».

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«У неділю, 27 жовтня, о 04:00 дружно переводимо стрілки годинників на 1 годину назад — і швиденько під ковдру, щоб поспати ще годину. Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. А про механічні годинники доведеться подбати самим», — уточнили залізничники.

Особливо важливою ця процедура буде для тих громадян, хто цієї ночі знаходиться в дорозі — адже їм важливо не спізнитись на потяг або не проспати свою зупинку. Спеціально для них в компанії заявили, що в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках.

Як писали «ФАКТИ», частина українців несподівано виступили проти скасування переходу на літній час і звернулися до очільника держави не підписувати закон про постійний зимовий час. За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський не планує підписувати схвалений Верховною Радою законопроєкт.

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Фото зі сторінки «УЗ»

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