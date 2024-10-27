На знаменитій арені «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося «елькласико» між «Реалом», що здійснив гучний камбек у Лізі чемпіонів, і «Барселоною».

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Зустріч грандів завершилася сенсаційною поразкою Андрія Луніна та компанії — 0:4 (Левандовські, 54, 56, Ямаль, 77, Рафінья, 84), що перервала безпрограшну серію Королівського клубу в Ла Лізі, яка тривала аж 42 матчі (рекорд належить «Барсі» — 43 поєдинки без невдач у 2017−2018 роках).

«Моя думка про цей матч така, що це була рівна гра, — здивував висловлюванням після фінального свистка головний тренер «Реала» Карло Анчелотті. — У нас були шанси, ми провели перший тайм із хорошою інтенсивністю, могли забити, трохи не вистачило точності. Ми могли вийти вперед, але коли вони забили двічі поспіль, то позбавили нас сил. Вони мали вільні зони, ми ризикували в обороні, і вони створювали багато моментів на контратаках.

У першому таймі мені сподобалася команда. Зрозуміло, що ми засмучені. Я маю подякувати вболівальникам, бо вони підтримували нас до 90-ї хвилини. Нам не потрібно знецінювати все, що ми зробили, немає причин цього. Протягом 60 хвилин ми грали добре, і нам треба забути останні пів години".

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У роздягальні переможців після гри було весело.

Успіх дозволив каталонцям скоротити відставання від мадридців за кількістю перемог в офіційних поєдинках — 101 проти 105 (за 52 нічиїх).

До речі, «Барселона» повторила свій успіх, датований 20 березня 2022 року, коли команда Карло Анчелотті була розгромлена за своїх уболівальників з таким самим рахунком 0:4.

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Перемога допомогла команді німця Хансі Фліка, яка розгромила в Лізі чемпіонів «Баварію» (4:1), з 30 очками зміцнити лідерство в чемпіонаті Іспанії. «Реал» з 24 пунктами йде другим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Барселони» Андрес Іньєста оголосив про завершення кар'єри.

Фото X ФК «Барселона»

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