США здійснює виплати майже половині українських пенсіонерів: скільки грошей вдалося заощадити країні

У 2022−2023 роках уряд США через проєкт РЕАСЕ направив до України 12,7 млрд доларів, що дозволило здійснити стабільну та повноцінну виплату майже всіх пенсій в Україні за цей період. Завдяки цим коштам вдалося уникнути проблем та забезпечити 75% українських пенсіонерів виплатами, вищими за прожитковий мінімум. Про це йдеться у звіті Рахункової палати України, що провела аудит ефективності роботи Пенсійного фонду. При цьому аудитори відзначили деякі порушення в реалізації проєкту РЕАСE.

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Зокрема, до звітів на відшкодування за проєктом РЕАСЄ були необґрунтовано включені витрати на виплату окремих видів пенсій отримувачам, які мали відношення до військової служби (становили лише 0,1% сум, поданих до відшкодування, питома вага — несуттєва).

Завдяки проєкту РЕАСE на покриття дефіциту бюджету ПФУ з держбюджету України у 2022 році направлено 29,9 млрд гривень, а у 2023 році — 26,5 млрд. Для порівняння: у 2021 році на фінансування дефіциту бюджету ПФУ держбюджет України спрямував 195 млрд грн. При цьому, як наголосили в Рахунковій палаті, заборгованість підприємств та організацій перед ПФУ на 1 липня 2024 року становила 73 млрд гривень, або 10% бюджету ПФУ на 2024 рік.

Також аудитори відзначили зростання навантаження на працюючих українців — у 2021 році на 1000 платників внесків до ПФУ припадало 868 пенсіонерів, а на початку 2024-го — вже 945 осіб. Ще однією проблемою стали виплати 800 тисячам пенсіонерів на окупованих територіях, які не пройшли фізичної ідентифікації, на що було витрачено 7,7% від усіх виплат за 2024 рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські пенсіонери скаржаться на проблеми, які виникають при спробі змінити банк для отримання пенсії.

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