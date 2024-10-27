Потрібна чашка або фольга: як жінка може самостійно заточити улюблені ножиці (відео)

В наш час через складність ситуації в країні жінки змушені не тільки придумати лайфхаки щодо того, як легко і швидко чистити картоплю чи безпечно витягати кісточки з риби, але й освоювати заняття, які раніше вважалися «суто чоловічими». Наприклад, заточити ножиці.

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Тим більше, що повернути гостроту ножицям у домашніх умовах не так вже й складно, пише «Головред».



Як відомо, тупі ножиці не тільки ускладнюють роботу, але й можуть призвести до травм. Гострі леза ріжуть матеріал легко і чисто, зменшуючи зусилля, які ви докладаєте.

Ножиці потрібно заточувати, коли вони перестають різати або коли з'явилися щербини, які ускладнюють різання і можуть пошкодити матеріал.

Заточка також потрібна, коли ножиці стали тягнути матеріал. Це свідчить про те, що леза більше не паралельні.

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В домашніх умовах можна заточити ножиці кількома способами.

По-перше, підійде наждачний папір.

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Розкладіть на рівній поверхні наждачний папір з великим зерном.

Розкрийте ножиці і проведіть лезами по наждачному паперу від себе, дотримуючись одного і того ж кута.

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Повторіть процедуру кілька разів, поступово зменшуючи зернистість наждачного паперу.

У нагоді може стати й фольга.

Складіть фольгу в кілька шарів і ріжте її ножицями. Це допоможе згладити щербини і трохи відновити гостроту.

Найкращий ефективний спосіб заточки ножиць — за допомогою спеціального точильного каменя.

Під час процедури потрібно дотримуватися інструкції, що додається до каменю.

Точильний камінь може замінити керамічна чашка. Акуратно проведіть лезами по дну чашки кілька разів.

Під час заточування ножиць потрібно дотримуватись важливих нюансів:

Розберіть ножиці. Якщо це можливо, розберіть ножиці і заточуйте кожне лезо окремо.

Дотримуйтесь кута заточки. Спробуйте зберегти заводський кут заточки.

Перевірте гвинт. Переконайтеся, що гвинт, який з'єднує леза, затягнутий достатньо міцно.

Не використовуйте силу. Заточуйте ножиці плавними рухами, не тисніть сильно на леза.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, чому популярний лайфхак щодо «ведешки» (універсального технічного аерозолю із трубочкою WD-40) підходить для автомобіля, але тільки не в одному випадку.

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